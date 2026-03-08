بتصميم ممتع وشاشة 42 بوصة ..إليك أفضل جهاز ألعاب في الأسواق

أصدرت شركة أيانيو جهاز Pocket Air Mini x B.Duck ، وهو إصدار مرح من جهاز الألعاب المحمول الكلاسيكي الشهير. يحتفي هذا الإصدار الخاص بمهرجان الربيع في عام الحصان بتصميم مستوحى من شخصية B.Duck المرحة.

وقق حقق جهاز Pocket Air Mini، الذي أُطلق العام الماضي ، نجاحًا كبيرًا كجهاز محمول كلاسيكي بأسعار معقولة، يتميز بأداء قوي وتصميم كلاسيكي. وقد وسّعت شركة Ayaneo الآن تشكيلتها بإصدار B.Duck Limited Edition، الذي يتميز بلون أصفر جريء مع الحفاظ على نفس المواصفات التقنية للطراز الأصلي.

مواصفات جهاز Ayaneo Pocket Air Mini



يستخدم جهاز Pocket Air Mini شاشة LCD مقاس 4.2 بوصة بدقة 1280 × 960 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 لتجربة ألعاب كلاسيكية. ويعمل الجهاز بمعالج MTK G90T ثماني النواة، والذي يتضمن نواتين Cortex-A76 وست نوى Cortex-A55، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسوميات Mali-G76 MP4.

زودت شركة Ayaneo جهازها بعصا تحكم وأزرار تحكم تعمل بتقنية تأثير هول لتوفير تحكم دقيق. ويضمن نظام التبريد النشط المزود بمروحة أداءً مستقرًا خلال جلسات اللعب الطويلة. يتميز الجهاز ببطارية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط بتقنية PD.

يُوفر الجهاز المحمول خيارات ذاكرة وتخزين بسعة 2 جيجابايت/32 جيجابايت و3 جيجابايت/64 جيجابايت. ويدعم تقنية Wi-Fi 5 وتقنية Bluetooth 5.0 للاتصال اللاسلكي. كما يحتوي على منفذ USB من النوع C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة microSD لتوسيع خيارات التخزين.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد 11 ويتضمن نظامًا برمجيًا مُخصصًا. يمكن للاعبين الوصول إلى ميزات مثل واجهة ألعاب كلاسيكية، وأنماط أداء، ومراقبة شاملة، وإمكانية تخصيص سرعة المروحة، وتعيين أزرار التحكم.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة Ayaneo مؤخرًا جهاز Pocket S Mini المحمول ذو التصميم الكلاسيكي والذي يتميز بجودة تصنيع عالية ومعالج Snapdragon G3x Gen 2.