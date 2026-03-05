جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر

بدأت شركة Red Magic بالترويج لجهاز جديد في فئة أجهزة الألعاب اللوحية صغيرة الحجم، وذلك بعد فترة وجيزة من إطلاق Lenovo لجهاز Lenovo Tab Gen 5 في مؤتمر MWC 2026 وتحظى الأجهزة اللوحية الأصغر حجماً والأعلى أداءً باهتمام متزايد، ويبدو أن Red Magic مستعدة للانضمام إلى هذا التوجه

نشرت الشركة إعلانًا تشويقيًا مبكرًا لجهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro القادم، والذي سيخلف جهاز Red Magic Astra و قد أُطلق هذا الجهاز في الصين باسم Red Magic Gaming Tablet 3 Pro قبل أن يُعاد تسميته عالميًا.

جهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro

يُبرز الإعلان التشويقي تصميمًا صغيرًا، مما يُشير إلى أن الطراز الجديد سيُحافظ على تصميم جهاز أسترا المحمول أكثر من تصميم ريد ماجيك نوفا الأكبر حجمًا . لم تُعلن ريد ماجيك عن المواصفات بعد، ولا يوجد تاريخ إطلاق مُؤكد.

ميزات جهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro

يُعدّ التوقيت مثيرًا للاهتمام، إذ تحظى أجهزة الألعاب اللوحية المدمجة باهتمام متزايد مؤخرًا. ويبرز جهاز Lenovo Legion Tab Gen 5 حاليًا كواحد من أوائل الأجهزة في هذه الفئة التي تتميز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. ونظرًا لتركيز Red Magic على أجهزة الألعاب، فليس من المستغرب أن يستخدم جهاز Gaming Tablet 5 Pro نفس المعالج، إلى جانب شاشة عالية التحديث .

اتبعت شركة Red Magic نمط إطلاق متوقعًا إلى حد كبير في السابق. وصل الطراز السابق إلى الصين أولًا في يونيو 2025، ثم ظهر عالميًا بعد شهر تقريبًا تحت اسم Astra. من الممكن أن يتبع الجهاز اللوحي الجديد مسارًا مشابهًا، حيث يُطرح لأول مرة في الصين قبل إطلاقه عالميًا على نطاق أوسع في وقت لاحق من عام 2026.

مواصفات جهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro

أما عن المواصفات الآخرى فمن المتوقع أن يأتي الجهاز بشاشة OLED بدقة 2.4K مقاس 9.06 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت، ومروحة تبريد داخلية و ربما معدلات تحديث أعلى، ومحفزات محسّنة، أو بطارية أكبر.

