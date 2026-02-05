قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمحبي الجيمز.. إليك أفضل جهاز لوحي للألعاب بمواصفات ثورية في 2026

جهاز الألعاب اللوحي بلاك شارك
جهاز الألعاب اللوحي بلاك شارك
لمياء الياسين

تستعد علامة بلاك شارك، التابعة لشركة شاومي والمتخصصة في أجهزة الألعاب، لإطلاق جهاز لوحي جديد للألعاب في السوق العالمية. 

وقد تم الترويج لهذا الجهاز الجديد، الذي يحمل اسم "بلاك شارك للألعاب اللوحية"، أواخر العام الماضي، وهو متوفر الآن على الموقع الإلكتروني العالمي للعلامة التجارية مع جميع مواصفاته وميزاته الرئيسية.

 

جهاز الألعاب اللوحي بلاك شارك

يتميز جهاز Black Shark اللوحي للألعاب بتصميم صغير الحجم بحجم 8.8 بوصة. يزن 332 جرامًا ويبلغ سمكه 7.7 ملم. 

هيكل الجهاز مصنوع من سبائك الألومنيوم المستخدمة في صناعة الطائرات، وسيتوفر باللونين الأسود والفضي.

جهاز الألعاب اللوحي بلاك شارك

جهاز الألعاب اللوحي بلاك شارك

يعتمد الجهاز بشكل أساسي على معالج كوالكوم سنابدراجون 8s من الجيل الثالث. 

تتميز هذه الشريحة بمعالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 3.0 جيجاهرتز ووحدة معالجة عصبية (NPU) بقدرة 40 تيرابايت في الثانية. 

وقد حققت شركة بلاك شارك أكثر من 1.9 مليون نقطة في اختبار AnTuTu. 

يعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 فور إخراجه من العلبة. 

يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع UFS 4.0. 

ويمكن توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية (TF).

ميزات جهاز بلاك شارك اللوحي للألعاب
تستخدم الشاشة لوحة بدقة 2.5K (2560 × 1600 بكسل) ومعدل تحديث 144 هرتز. توفر كثافة بكسل تبلغ 343 بكسل لكل بوصة، وتصل إلى ذروة سطوع 600 شمعة/م²، وتدعم نطاق ألوان DCI-P3، ومعايرة من المصنع بدقة ألوان ΔE < 1.

يتم تبريد الجهاز بواسطة حجرة بخار كبيرة، وصفائح متعددة من الجرافين، وهيكل تبريد معدني، ما يوفر مساحة إجمالية للمواد الحرارية تبلغ 25176 مم².

كما توفر شركة بلاك شارك مبردًا مغناطيسيًا اختياريًا لتحسين التبريد.

تشمل خيارات الاتصال شبكة Wi-Fi 6 ثنائية النطاق بتقنية MIMO 2×2، وتقنية Bluetooth 5.4، ومنفذ DisplayPort يدعم فيديو بدقة 4K. ويتم توفير الصوت من خلال مكبرات صوت مزدوجة متناظرة مدعومة بمضخم صوت ذكي K9.

أما عن قدرة الشحن، فيحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بسعة 7300 مللي أمبير، تكفي لتشغيل الألعاب لمدة تصل إلى 5.6 ساعات، وتصفح الإنترنت لمدة 10.3 ساعات، ومشاهدة الفيديوهات لمدة 7 ساعات، والاستماع إلى الموسيقى لمدة تصل إلى 76 ساعة.

ويشمل الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

بعد إدراج الجهاز اللوحي عالميًا، يبدو أن الإطلاق الرسمي بات وشيكًا.

شركة شاومي أجهزة الألعاب جهاز لوحي السوق العالمية كاميرا خلفية كاميرا أمامية تصفح الإنترنت الجهاز اللوحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

ترشيحاتنا

وليد العطار

وليد العطار يستقبل العزاء في والده السبت القادم

عرض السمسمية

انطلاق عرض «السمسمية» من أسوان والأقصر

محمد العزبي.

في ذكرى رحيل محمد العزبي.. سلطان الموال وصوت الأغنية الشعبية

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد