لمحبي الجيمز.. إليك أفضل جهاز لوحي للألعاب بمواصفات ثورية في 2026

تستعد علامة بلاك شارك، التابعة لشركة شاومي والمتخصصة في أجهزة الألعاب، لإطلاق جهاز لوحي جديد للألعاب في السوق العالمية.

وقد تم الترويج لهذا الجهاز الجديد، الذي يحمل اسم "بلاك شارك للألعاب اللوحية"، أواخر العام الماضي، وهو متوفر الآن على الموقع الإلكتروني العالمي للعلامة التجارية مع جميع مواصفاته وميزاته الرئيسية.

جهاز الألعاب اللوحي بلاك شارك

يتميز جهاز Black Shark اللوحي للألعاب بتصميم صغير الحجم بحجم 8.8 بوصة. يزن 332 جرامًا ويبلغ سمكه 7.7 ملم.

هيكل الجهاز مصنوع من سبائك الألومنيوم المستخدمة في صناعة الطائرات، وسيتوفر باللونين الأسود والفضي.

جهاز الألعاب اللوحي بلاك شارك

جهاز الألعاب اللوحي بلاك شارك

يعتمد الجهاز بشكل أساسي على معالج كوالكوم سنابدراجون 8s من الجيل الثالث.

تتميز هذه الشريحة بمعالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 3.0 جيجاهرتز ووحدة معالجة عصبية (NPU) بقدرة 40 تيرابايت في الثانية.

وقد حققت شركة بلاك شارك أكثر من 1.9 مليون نقطة في اختبار AnTuTu.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 فور إخراجه من العلبة.

يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

ويمكن توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية (TF).

ميزات جهاز بلاك شارك اللوحي للألعاب

تستخدم الشاشة لوحة بدقة 2.5K (2560 × 1600 بكسل) ومعدل تحديث 144 هرتز. توفر كثافة بكسل تبلغ 343 بكسل لكل بوصة، وتصل إلى ذروة سطوع 600 شمعة/م²، وتدعم نطاق ألوان DCI-P3، ومعايرة من المصنع بدقة ألوان ΔE < 1.

يتم تبريد الجهاز بواسطة حجرة بخار كبيرة، وصفائح متعددة من الجرافين، وهيكل تبريد معدني، ما يوفر مساحة إجمالية للمواد الحرارية تبلغ 25176 مم².

كما توفر شركة بلاك شارك مبردًا مغناطيسيًا اختياريًا لتحسين التبريد.

تشمل خيارات الاتصال شبكة Wi-Fi 6 ثنائية النطاق بتقنية MIMO 2×2، وتقنية Bluetooth 5.4، ومنفذ DisplayPort يدعم فيديو بدقة 4K. ويتم توفير الصوت من خلال مكبرات صوت مزدوجة متناظرة مدعومة بمضخم صوت ذكي K9.

أما عن قدرة الشحن، فيحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بسعة 7300 مللي أمبير، تكفي لتشغيل الألعاب لمدة تصل إلى 5.6 ساعات، وتصفح الإنترنت لمدة 10.3 ساعات، ومشاهدة الفيديوهات لمدة 7 ساعات، والاستماع إلى الموسيقى لمدة تصل إلى 76 ساعة.

ويشمل الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

بعد إدراج الجهاز اللوحي عالميًا، يبدو أن الإطلاق الرسمي بات وشيكًا.