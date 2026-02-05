قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة القاهرة الأهلية تنهي تجهيزاتها الأكاديمية والإدارية لبدء الفصل الدراسي الثاني

حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، المكلف بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية،  إنهاء الجامعة كافة التجهيزات الأكاديمية والإدارية، لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، وذلك بالتنسيق الكامل مع جامعة القاهرة الأم وكلياتها ومعاملها، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والتميز الأكاديمي.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة الأهلية قد انهت جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، واعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، وتحفيز  الطلاب علي المشاركة في المسابقات المتنوعة، ودعم  المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة.

وأكد الدكتور عبدالصادق، أن جامعة القاهرة الأهلية تمثل امتدادًا أكاديميًا واستراتيجيًا لجامعة القاهرة الأم، وتستند في منظومتها التعليمية إلى خبرات تراكمية عريقة وبنية علمية متطورة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الجامعتين يعكس الحرص على تقديم نموذج جامعي حديث يجمع بين الأصالة والمعاصرة بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، إن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل، مع الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح الأكاديمية، وتقديم الدعم الأكاديمي والإرشادي للطلاب، بما يحقق تجربة تعليمية متكاملة ومحفزة على الإبداع والابتكار، مؤكدًا حرص الجامعة علي تحقيق التكامل الأكاديمي مع الكليات المناظرة بجامعة القاهرة الأم، من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وإتاحة المعامل المركزية والبنية البحثية المتقدمة أمام طلاب الجامعة الأهلية، بما يعزز الجانب التطبيقي ويرفع من كفاءة العملية التعليمية.

