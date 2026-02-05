مانشستر يونايتد يصدم كريستيانو رونالدو

وجه مانشستر يونايتد صدمة قوية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما أكد بشكل قاطع عدم رغبته في استعادته مجددًا، رغم تصاعد الشائعات حول عودة محتملة له إلى أوروبا في ظل توتر علاقته مع نادي النصر السعودي.

وذكرت صحيفة “تيم توك” البريطانية أن إدارة يونايتد لا تضع عودة رونالدو ضمن خططها الصيفية، حتى في حال موافقته على تخفيض راتبه الضخم، مؤكدة أن النادي يركز حاليًا على بناء مشروع طويل الأمد بقيادة مجموعة «إينيوس»، يعتمد على ضم نجوم المستقبل بدلًا من استعادة أسماء كبيرة من الماضي.

وتزايدت التكهنات بشأن رحيل رونالدو عن السعودية هذا الصيف، خاصة مع تقارير تحدثت عن بند في عقده يسمح بالفسخ مقابل 50 مليون يورو، واهتمام أندية أوروبية وأمريكية بضمه.

ويرى مسؤولو مانشستر يونايتد أن التعاقد مع رونالدو، في سن 41 عامًا وبراتب مرتفع، إضافة إلى تجربته السابقة المثيرة للجدل مع الفريق، يمثل مجازفة لا تتماشى مع رؤية النادي الحالية