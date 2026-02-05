بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز .. آن الرفاعي توجه رسالة للسيدات

وجهت آن الرفاعي طليقة كريم محمود عبد العزيز ومصممة الأزياء، رسالة مؤثرة للسيدات، وذلك خلال استضافتها في برنامج هي وبس الذي تقدّمه الإعلامية رضوى الشربيني.

وقالت آن الرفاعي: “خليكي قوية، مفيش حاجة تكسرك ومفيش حاجة مستحيلة، مؤكدة تقديرها لكل من ساندها في هذه المرحلة، حيث وجّهت الشكر لكل الناس اللي واقفة معاها ولأسرتها، معبّرة عن فخرها ببناتها الحمد لله بناتي فخرونين بيا وأنا مبسوطة”.

وكانت قد تصدرت آن الرفاعي مؤشرات البحث الساعات وذلك بعد إعلان كريم محمود عبد العزيز إنفصاله عنها بشكل رسمي.

ورغم إعلان كريم محمود عبد العزيز طلاقه من زوجته، إلا أن آن الرفاعي ما زالت تحتفظ بصورهما المشتركة عبر حسابها على موقع إنستجرام و رغم أن هذه خطوة حذف الصور دائماً ما تكون أول تصرف من الزوجين بعد الطلاق، في الوقت الذي قام فيه كريم بحذف جميع الصور التي تجمعهما وألغى كل منهما متابعة الآخر على المنصات الاجتماعية.