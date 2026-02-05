قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
ازاي نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا؟.. فيديو
10 سنوات في خدمة العروبة .. «أبو الغيط» يضع روشتة لإنهاء أزمات الأمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز .. آن الرفاعي توجه رسالة للسيدات

آن الرفاعي
آن الرفاعي
سارة عبد الله

وجهت آن الرفاعي طليقة كريم محمود عبد العزيز ومصممة الأزياء، رسالة مؤثرة للسيدات، وذلك خلال استضافتها في برنامج هي وبس الذي تقدّمه الإعلامية رضوى الشربيني.

صور- آن الرفاعي زوجة كريم محمود عبد العزيز تنشر جلسة تصوير جديدة | مصراوى

وقالت آن الرفاعي: “خليكي قوية، مفيش حاجة تكسرك ومفيش حاجة مستحيلة، مؤكدة تقديرها لكل من ساندها في هذه المرحلة، حيث وجّهت الشكر لكل الناس اللي واقفة معاها ولأسرتها، معبّرة عن فخرها ببناتها الحمد لله بناتي فخرونين بيا وأنا مبسوطة”.

وكانت قد تصدرت آن الرفاعي مؤشرات البحث الساعات وذلك بعد إعلان كريم محمود عبد العزيز إنفصاله عنها بشكل رسمي.

20 صورة ومعلومات عن مصممة الأزياء آن الرفاعي زوجة كريم محمود عبدالعزيز | مصراوى

ورغم إعلان كريم محمود عبد العزيز طلاقه من زوجته، إلا أن آن الرفاعي ما زالت تحتفظ بصورهما المشتركة عبر حسابها على موقع إنستجرام و رغم أن هذه خطوة حذف الصور دائماً ما تكون أول تصرف من الزوجين بعد الطلاق، في الوقت الذي قام فيه كريم بحذف جميع الصور التي تجمعهما وألغى كل منهما متابعة الآخر على المنصات الاجتماعية.

رضوى الشربيني آن الرفاعي كريم محمود عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

ضبط 8 مخالفات خلال حملة مفاجئة على مخابز بشارع الجلاء ومساكن السلام والبترول بطنطا

صورة موضوعية

ختام فعاليات دورة تدريبية عن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بالبحر الأحمر

صورة موضوعية

سكرتير عام المحافظة يبحث آليات تنفيذ مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد