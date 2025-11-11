الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام

تصدرت آن الرفاعي مؤشرات البحث الساعات وذلك بعد إعلان كريم محمود عبد العزيز إنفصاله عنها بشكل رسمي .



ورغم إعلان كريم محمود عبد العزيز طلاقه من زوجته، إلا أن آن الرفاعي ما زالت تحتفظ بصورهما المشتركة عبر حسابها على موقع إنستجرام و رغم أن هذه خطوة حذف الصور دائماً ما تكون أول تصرف من الزوجين بعد الطلاق، في الوقت الذي قام فيه كريم بحذف جميع الصور التي تجمعهما وألغى كل منهما متابعة الآخر على المنصات الاجتماعية.

وكان كريم محمود عبد العزيز أعلن عن انفصاله عنها بشكل رسمي ولكنها ردت عليه وقالت :" الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرا حفاظا على بيتي وأسرتي، على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري إنستجرام، بعد 14 سنة زواج، وبدون ورقة طلاق أو إخطارا من مأذون، شكرا على التقدير والاحترام.. «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

إليكم بعض المعلومات عن آن الرفاعي .



٠ تزوجت آن الرفاعي من كريم محمود عبدالعزيز خلال عام 2011، رغم اعتراض النجم محمود عبد العزيز والد كريم الراحل، الذي رأى أن الزواج المبكر غير مناسب .

٠ آن الرفاعي تنتمي إلى خارج الوسط الفني، وهي ابنة رجل الأعمال المصري الشهير مجدي الرفاعي .

٠ تمتلك آن الرفاعي عددا من الصداقات داخل الوسط الفني ومن أقرب أصدقائها منة شلبي ومي عمر ودنيا سمير غانم .



٠ آن الرفاعي تعمل بمجال تصميم الأزياء وتتميز ملابسها بالأناقة والرقي .