رضوى الشربيني تدعم آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة داعمة لمصممة الأزياء آن الرفاعي، بعد طلاقها من الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وكتبت رضوى الشربيني، عبر انستجرام: “الأصيلة المحترمة بنت الأصول”.

وشاركت مصممة الأزياء آن الرفاعي، ستوري عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ترد خلالها على طلاقها من الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وكتبت “آن الرفاعي”، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرا حفاظا على بيتي وأسرتي، على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري إنستجرام، بعد 14 سنة زواج، وبدون ورقة طلاق أو إخطارا من مأذون، شكرا على التقدير والاحترام.. «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»”.