ما هو دعاء اليوم السابع من رجب؟.. 6 كلمات تجبرك جبرا يتعجب له الخلق

لعل ما يزيد أهمية السؤال عن ما هو دعاء اليوم السابع من شهر رجب ؟ ثلاثة أمور أولها أنه لا يرد القضاء ويدفع البلاء إلا الدعاء ، وثانيهما شهر رجب وهو من الأشهر الحُرم التي يتضاعف فيها الفضل والثواب، وآخرها أن دعاء اليوم السابع من شهر رجب في الصباح يعد خير اتباع لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن ثم يعد السؤال عن ما هو دعاء اليوم السابع من شهر رجب ؟ هو مفتاح وطاقة قدر وفاتحة الخير وحُسن الظن بالله تعالى، ولا يمكن لعاقل تفويته أو الاستهانة به ، لذا ينبغي معرفة ما هو دعاء اليوم السابع من شهر رجب ؟ بأول لحظات اليوم، لعله يحمل لنا لطف الله عز وجل ورضاه عنا ويجعل يومنا أجمل من كل ما مضى من العمر.

ما هو دعاء اليوم السابع من شهر رجب

1- في اليوم السابع من شهر رجب اللهم جبرًا يتعجب له جميع خلقك.

2. اللهم اجعل بداية هذا اليوم سعادة و ونهايته خير.

3. اللهم إني استودعك أيامي فجملها لي.

4. يا رب في اليوم السابع من شهر رجب أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.

5. اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.

6. اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا .

7. اللهم بداية للأيام الجميلة.

8. اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.

9. اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.

10. ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.

11. اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.

12. اللهم ارزقنا الصحة والعافية.

13. اللهم الفرح الذي لا نهاية له.

14. اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يا رب.

15. اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما أنتظره.

16. اللهم أعنّي و أجعلها نهاية جهدي فرح.

دعاء يوم 7 رجب

اللهم غير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

اللهم إنك عفو كريم اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك.

اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار.

اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

إلهي نحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻭ السعادة ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺰﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ، ﻭﺍلإﺟﺎﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﺩﻋﺎﻙ يالله يا كريم.

يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.

اللهم لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.

أدعية اليوم السابع من رجب