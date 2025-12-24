دعاء اليوم الرابع من رجب .. 4 كلمات تكتب لك الصحة والعافية والرزق

لعله يحين الآن مع الدقائق الأولى من الصباح وقت دعاء اليوم الرابع من رجب ، وقد أطل علينا شهر رجب 2025 م منذ أيام قليلة بنفحاته وبركاته ، وكعادة شهور الخير فإنه يسرع الخطى، فها هو قد انقضى عُشره، ويومه الرابع طل علينا منذ دقائق، وهو ما ينبغي اغتنامه من خلال دعاء اليوم الرابع من رجب ، حيث إنه من الأدعية التي من شأنها أن تغير قدرك في إلى أفضل مما تتمنى بل إنه قد يفتح صفحة جديدة ببداية سعيدة لا تقتصر على ساعات هذا اليوم ، بل تبدأ منه إلى نهاية حياتك.

دعاء اليوم الرابع من رجب

وُرد من صيغ دعاء اليوم الرابع من رجب المأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والذي به يرد القضاء ويحمل لك الكثير من ألطاف الله العزيز الحكيم، ومن أجمل دعاء اليوم الرابع من رجب 2025 م:

اللهم مع بداية هذا الصباح أسألك يا الله أن ترزقني الصحة والعافية والرزق .

اللهم افتح لي أبواب فضلك وكرمك يا الله وقني المصائب .

اللهم اكتب لي في هذا الصباح ما يرضيك عني ويرضيني .

ربي كن لي ومعي واجعلني بك أقوى وبك أغنى.

اللهم يا مقسم الأرزاق أسألك ألا تحرمني من رزقي.

اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة وهمومنا عابرة ومصائبنا هينة.

اللهم لا تشغل عقلي بما يقلقه ولا قلبي بمن لا يرحمه ولا وقتي بما لا ينفعه .

اسألك يا الله أن تكتب لي الخير في هذا اليوم، وأن تجعله يوماً سعيداً مباركاً علي .

اللهم اجعل هذا الصباح نقياً، واجعل هذا اليوم مباركاً ولا تحرمني من كرمك ونعمك يا الله .

أسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية لكل خير انتظره منك يا رحمن يا رحيم .

أدعية اليوم 4 رجب

يا ميسر كل عسير و يا مصرف كل الأمور، أتوسل إليك أن تيسر أموري وأن تجعل لي في هذا اليوم حظاً من رضاك .

في هذا الصباح أسألك يا الله أن تيسر لي رزقي وأن تزيد وتبارك فيه، وأن ترضى عني في كل أموري يا رب العالمين.

في بداية هذا اليوم أسألك اللهم أن ترزق روحي السكينة ونفسي الهدوء وأن تقربني إليك وتبعدني عن كل ما يغضبك .

أسألك يا رب العالمين في هذا اليوم أن ترزقني قوة اليقين بك وحب طاعتك وصدق التوكل عليك .

اللهم إني أخاف من تعسير أموري، أسألك يا الله أن تيسرها جميعاً وأن ترزقني حظاً من نعيم الدنيا والآخرة .

في هذا اليوم الجميل اللهم ارزقني السعادة والفرح، واجعل القرآن الكريم نوري وهاديني إليك .

أسألك يا الله أن تدبر لي جميع أموري، فقد وكلتها إليك وأنت نعم الوكيل .

يا من تراني ولا أراك، أسألك في بداية هذا اليوم أن تمن علي بجميل كرمك وفضل نعمك يا رب العالمين .

اللهم اصرف عني كل سوء ولا تقرب مني إلا الخير يا رحمن يا رحيم .

يا من لا إله إلا أنت، أسألك أن ترزقني الصحة والعافية في بدني وسمعي وبصري يا رب العالمين .

دعاء شهر رجب في الصباح

1- اللهم في هذا الصباح ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق، وصُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

2- اللهم باعدنا فيه عن الخطيئة والضلالة واجعلنا من أهل الجنة، واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أرحم الرحمين.

3-يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

4- اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا من حيث لا نحتسب.

5-اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فاسترزق رزقك من غيرك، واستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة والمنع.

6-اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه .

7-يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

8-إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

9-للّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين، اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

10-اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزّته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لمُلكه.

فضل دعاء شهر رجب في الصباح

ورد فضل أذكار الصباح ، أنه في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، وعن عظيم أجر دعاء الصباح وبركته، ما يأتي:

• يتضاعف أجر وثواب وفضل دعاء الصباح أو أذكار الصباح عامة في شهر رجب ، لأنه من الأشهر الحُرم، التي يجزل الله تعالى فيها العطاء .

• أذكار الصباح والمساء، والمداومة عليها سبب من أسباب: فتح باب الخيرات والبركات.

• الحفظ والسلامة من شرور الدنيا والآخرة.

• تحصيل الأجور العظيمة من الله سبحانه.

• صلاح العبد، فصلاحه متوقف على صلاح جوارحه، وصلاحها متوقف على صلاح قلبه، وصلاحه لا يتم إلا بمحبة الله وتعظيمه، وهذان لا يتحققان إلا بذكر الله.

• إشعار العبد بأنه مفتقر إلى ربه، ومحتاج إليه.

• أذكار الصباح والمساء هي أفضل سلاح لدفع الشر قبل وقوعه، وحتى بعد وقوعه.

• أذكار الصباح والمساء قوت للأرواح والقلوب، تورث في القلب السرور، والطمأنينة، والسكينة، والراحة.

• في أذكار الصباح والمساء اعتراف العبد بنعم الله العظيمة عليه، وشكره على تفضّله وإحسانه، وتقوية لصلته بربه.