الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة

أعرب الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، عن تقديره للجهود المستمرة لمصر في دعم وحدة واستقرار الصومال، مشيدًا بالدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

حرص على تعزيز التنسيق مع مصر

وأكد الرئيس الصومالي خلال زيارته لمصر حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع القاهرة بما يخدم الأمن الإقليمي، مشددًا على أهمية الشراكة والتعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار.

العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي

وأشار الرئيس حسن شيخ محمود إلى أن العلاقات بين مصر والصومال تتميز بالخصوصية والروابط الأخوية التاريخية، معربًا عن تقديره للدعم المصري في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، مؤكداً استعداده لتفعيل التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين.