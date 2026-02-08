قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
أخبار العالم

سفير الصومال يشيد بقوة العلاقات مع مصر ودورها في دعم واستقرار بلاده

السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال
الديب أبوعلي

أكد السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الأهمية البالغة للزيارة التي يقوم بها الرئيس دكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إلى جمهورية مصر العربية، والتي يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأشار السفير أواري إلى ما تحمله هذه الزيارة من دلالات سياسية واستراتيجية تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسد الحرص المشترك على تعزيز أطر التعاون الثنائي والتنسيق المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير الصومالي، أن اللقاء بين الرئيسين يمثل فرصة مهمة لدفع مسار العلاقات الثنائية قدمًا، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأمن والاستقرار، وبناء القدرات المؤسسية، والتنمية المستدامة، والتعليم، والصحة، مشددا على أن جمهورية مصر العربية تضطلع بدور محوري ومقدر في دعم الصومال، انطلاقًا من روابط الأخوة العربية والإفريقية.

وثمّن مستوى التعاون القائم بين البلدين، والدعم المصري المستمر لجهود الحكومة الصومالية في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشددًا على أن العلاقات الصومالية المصرية تشكل نموذجًا للتعاون البناء القائم على الشراكة الاستراتيجية والرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة.

واختتم سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بيانه بالتأكيد على تطلع بلاده إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز مسار العلاقات الثنائية، وترسيخ أسس التعاون المشترك، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والعالم العربي.

