سفير الصومال يشيد بقوة العلاقات مع مصر ودورها في دعم واستقرار بلاده

أكد السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الأهمية البالغة للزيارة التي يقوم بها الرئيس دكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إلى جمهورية مصر العربية، والتي يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأشار السفير أواري إلى ما تحمله هذه الزيارة من دلالات سياسية واستراتيجية تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسد الحرص المشترك على تعزيز أطر التعاون الثنائي والتنسيق المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير الصومالي، أن اللقاء بين الرئيسين يمثل فرصة مهمة لدفع مسار العلاقات الثنائية قدمًا، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأمن والاستقرار، وبناء القدرات المؤسسية، والتنمية المستدامة، والتعليم، والصحة، مشددا على أن جمهورية مصر العربية تضطلع بدور محوري ومقدر في دعم الصومال، انطلاقًا من روابط الأخوة العربية والإفريقية.

وثمّن مستوى التعاون القائم بين البلدين، والدعم المصري المستمر لجهود الحكومة الصومالية في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشددًا على أن العلاقات الصومالية المصرية تشكل نموذجًا للتعاون البناء القائم على الشراكة الاستراتيجية والرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة.

واختتم سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بيانه بالتأكيد على تطلع بلاده إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز مسار العلاقات الثنائية، وترسيخ أسس التعاون المشترك، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والعالم العربي.