قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا 2025
تقلبات ترامب تربك المشهد الإيراني.. كواليس القرار الأمريكي
بتصميم الهاشتباك.. سعر ومواصفات سوزوكي بالينو 2026 في السعودية
التحالف البوليفاري يهاجم واشنطن بعد مصادرة ناقلة نفط فنزويلية
دعاء اليوم الثاني من رجب.. 5 كلمات تصب عليك الرزق صبا
الدفاع المدني بغزة: وفاة 20 شخصا جراء انهيار منازل منذ مطلع الشهر
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة
لو حاسس إنك مخنوق والدنيا قفلت معاك.. عليك بـ5 وصايا من سيدنا علي
طقس اليوم| شديد البرودة صباحاً ومساءً ..والشبورة على الطرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء اليوم الثاني من رجب.. 5 كلمات تصب عليك الرزق صبا

دعاء يوم 2 رجب
دعاء يوم 2 رجب
أمل فوزي

دعاء اليوم الثاني من رجب ؟ أكثر ما ينبغي العلم والعمل به، حيث يعد دعاء يوم 2 من شهر رجب 1447 هـ ، الذي يحين وقته اليوم بل والآن من أهم وأكثر الوسائل التي من شأنها أن تغير حياتك إلى أفضل ما يمكن أن تكون، وعلى إجابة ما هو دعاء اليوم الثاني من رجب ؟ يمكنك أن تعلق كل آمالك بطمأنينة، وبه ارفع يديك إلى السماء ولن يخذلك الله تعالى أبدًا، فيمكن القول أن معرفة ما هو دعاء اليوم الثاني من رجب ؟ وترديده يعد مفتاحك لكل الأبواب باعتباره أحد أهم الأدعية المستجابة ، التي تستمد بركتها من أحد الأشهر الحُرم وهو شهر رجب المعظم فلا تضيعه.

ما هو دعاء اليوم الثاني من رجب

قالت دار الإفتاء المصرية ، عن ما هو دعاء اليوم الثاني من رجب ؟، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن الدعاء عبادة، وأنه من أفضل الطاعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى.

وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: ما هو دعاء اليوم الثاني من رجب وعن صيغته؟، أن الأمر في الدعاء واسع؛ لعموم قول الله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر: 60)، وقال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ».

دعاء يوم 2 رجب

1- "اَللّـهُمَّ صب علينا الخير صبا".

2- « اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ».

3- "اللهم إنا نسألك خير هذا الشهر وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا الشهر وشر ما فيه".

4- اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة.

5- "اَللّـهُمَّ اجعلنا من الطائعين الشاكرين الصابرين الحامدين".

6- "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

7- "اللهم باعد بيننا وبين المعاصي، وقربنا من الحسنات والطاعات".

8- « اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تأخذني على غرة، ولا على غفلة، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة».

9 - اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

10- « يا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ ، وَآمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ ، يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تُحَنُّنًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً ، أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا ، وَجَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ ، وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ شَرِّ الْآخِرَةِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ».

ما هو دعاء اليوم الثاني من رجب ما دعاء اليوم الثاني من رجب دعاء اليوم الثاني من رجب ما هو دعاء اليوم الثاني من شهر رجب دعاء اليوم الثاني من شهر رجب اليوم الثاني من رجب دعاء يوم 2 رجب اليوم 2 رجب يوم 2 رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

الفريق الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام

الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام

الفنان إدوارد

نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

بعت لها صورة بسلاح.. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

بعت لها صورة بسلاح .. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

سارة خليفة

اتقبض عليا ومعايا 87 ألف جنيه وشنطة علاج شخصي.. أقوال متهم في تصنيع المخدرات أمام المحكمة

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد