دعاء اليوم الثاني من رجب.. 5 كلمات تصب عليك الرزق صبا

دعاء اليوم الثاني من رجب ؟ أكثر ما ينبغي العلم والعمل به، حيث يعد دعاء يوم 2 من شهر رجب 1447 هـ ، الذي يحين وقته اليوم بل والآن من أهم وأكثر الوسائل التي من شأنها أن تغير حياتك إلى أفضل ما يمكن أن تكون، وعلى إجابة ما هو دعاء اليوم الثاني من رجب ؟ يمكنك أن تعلق كل آمالك بطمأنينة، وبه ارفع يديك إلى السماء ولن يخذلك الله تعالى أبدًا، فيمكن القول أن معرفة ما هو دعاء اليوم الثاني من رجب ؟ وترديده يعد مفتاحك لكل الأبواب باعتباره أحد أهم الأدعية المستجابة ، التي تستمد بركتها من أحد الأشهر الحُرم وهو شهر رجب المعظم فلا تضيعه.

ما هو دعاء اليوم الثاني من رجب

قالت دار الإفتاء المصرية ، عن ما هو دعاء اليوم الثاني من رجب ؟، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن الدعاء عبادة، وأنه من أفضل الطاعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى.

وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: ما هو دعاء اليوم الثاني من رجب وعن صيغته؟، أن الأمر في الدعاء واسع؛ لعموم قول الله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر: 60)، وقال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ».

دعاء يوم 2 رجب

1- "اَللّـهُمَّ صب علينا الخير صبا".

2- « اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ».

3- "اللهم إنا نسألك خير هذا الشهر وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا الشهر وشر ما فيه".

4- اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة.

5- "اَللّـهُمَّ اجعلنا من الطائعين الشاكرين الصابرين الحامدين".

6- "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

7- "اللهم باعد بيننا وبين المعاصي، وقربنا من الحسنات والطاعات".

8- « اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تأخذني على غرة، ولا على غفلة، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة».

9 - اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

10- « يا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ ، وَآمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ ، يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تُحَنُّنًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً ، أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا ، وَجَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ ، وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ شَرِّ الْآخِرَةِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ».