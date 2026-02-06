يواصل الإضراب.. رونالدو يثير الجدل في عيد ميلاده الـ41

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال، إثارة الجدل داخل الوسط الرياضي، حتى في يوم احتفاله بعيد ميلاده، اليوم 5 فبراير، حيث أتم عامه الـ41، وسط حالة من الغموض بشأن موقفه من المشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة.

شكوك حول مشاركته أمام الاتحاد

وخلال الساعات الماضية، تزايدت التساؤلات حول إمكانية تواجد رونالدو في مواجهة النصر المرتقبة أمام اتحاد جدة، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، خاصة بعد غيابه عن اللقاء الأخير للفريق.



تأكيدات باستمرار الإضراب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية نقلًا عن قناة “الرياضية السعودية”، فإن كريستيانو رونالدو سيواصل إضرابه، ولن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة الاتحاد، وهو ما يعني غيابه للمباراة الثانية على التوالي رغم جاهزيته البدنية.

سبب الغياب: غضب من قرارات الانتقالات

وأوضحت التقارير أن غياب رونالدو لا يرتبط بأي إصابة أو وعكة صحية، بل يعود إلى حالة من الغضب والاستياء تجاه الاتحاد السعودي لكرة القدم ومسؤولي الدوري، بعد موافقتهم على انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الهلال، الأمر الذي اعتبره رونالدو ظلمًا بحق ناديه النصر خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.



عودته للتدريبات تؤكد جاهزيته

وكان رونالدو قد نشر صورة عبر حساباته الرسمية أمس الأربعاء، أكد من خلالها عودته للتدريبات بشكل طبيعي مع النصر، ما يعزز فكرة أن غيابه قرار شخصي مرتبط بموقفه من الأحداث الأخيرة.

عقد ممتد ودور متزايد داخل السعودية

يُذكر أن كريستيانو رونالدو جدد عقده مع النصر في الصيف الماضي ليستمر حتى عام 2027، كما بات له دور أكبر داخل المملكة، خاصة بعد تعيينه سفيرًا لكأس العالم 2034، في خطوة تعكس التزامه المستمر بالمشروع الرياضي السعودي



