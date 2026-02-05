قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟.. الإعلام الإسباني يتحدث
ولاء خنيزي

نجح الظهور الأول للموهبة المصرية الشابة حمزة عبد الكريم في تدريبات برشلونة أتلتيك في لفت أنظار وسائل الإعلام الإسبانية، التي سارعت إلى تسليط الضوء على اللاعب الواعد، واعتباره أحد أبرز الأسماء المرشحة لتمثيل مستقبل الكرة المصرية في الملاعب الأوروبية.

«آس» الإسبانية: موهبة قد ترث بريق محمد صلاح

صحيفة «آس» الإسبانية خصصت تقريرًا للحديث عن حمزة عبد الكريم، معتبرة أنه قد يتحول خلال السنوات المقبلة إلى أحد رموز الكرة المصرية، خاصة مع اقتراب النجم محمد صلاح من المراحل الأخيرة في مسيرته الاحترافية الأوروبية.

 

مقارنات مبكرة وسقف توقعات مرتفع

وقالت الصحيفة إن المقارنة بين حمزة عبد الكريم ومحمد صلاح أصبحت أمرًا شبه حتمي، رغم الفارق الكبير في الخبرة والمسيرة، موضحة أن النجاحات التي حققها اللاعبون المصريون في أوروبا رفعت سقف التوقعات تجاه اللاعب الشاب داخل أروقة النادي الكتالوني.

 

توقيع تاريخي داخل أسوار برشلونة

وسلط التقرير الضوء على البعد التاريخي لانضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة، باعتباره أول لاعب مصري يرتدي قميص النادي الكتالوني، في وقت ارتبط فيه اسم محمد صلاح سابقًا بالانتقال إلى «كامب نو» دون أن تتحقق الخطوة، ما يمنح تجربة حمزة أهمية خاصة في تاريخ الكرة المصرية.

 

أوجه تشابه واختلاف مع محمد صلاح

وأكدت «آس» وجود تشابه فني بين حمزة عبد الكريم ومحمد صلاح، لا سيما في اللمسة الأولى والحس التهديفي، لكنها شددت على وجود اختلافات واضحة، أبرزها التفوق البدني للاعب الشاب، الذي يبلغ طوله 1.81 متر، إلى جانب تميزه في الكرات الهوائية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء على الأطراف أو كمهاجم صريح، وهو ما ظهر خلال مشاركاته مع منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 عامًا.

 

إشادة إعلامية بأرقامه مع الأهلي

من جانبها، أشادت صفحة Barcelona News Headlines بالبداية القوية لحمزة عبد الكريم مع برشلونة أتلتيك، واصفة إياه بـ«محمد صلاح الجديد»، ومؤكدة أن تنوعه الهجومي وقوته البدنية يمنحانه فرصة حقيقية للوصول إلى الفريق الأول، خاصة بعد أرقامه اللافتة مع النادي الأهلي، حيث سجل 38 هدفًا وصنع 12 هدفًا في 30 مباراة قبل انتقاله إلى برشلونة.

 

ForBlaugrana: أفضل بدنيًا في نفس المرحلة العمرية

في السياق ذاته، أكدت منصة ForBlaugrana أن اللاعب الشاب حظي بإشادة فنية منذ انضمامه لتدريبات برشلونة أتلتيك، مشيرة إلى أن تفوقه البدني ومرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي تمنحه أفضلية مقارنة بمحمد صلاح في المرحلة العمرية نفسها.

 

بداية مشوار داخل «لا ماسيا»

ومع انطلاق رحلته داخل أكاديمية «لا ماسيا»، تتجه الأنظار الإسبانية والعربية نحو حمزة عبد الكريم، في انتظار ما قد تحمله السنوات المقبلة من تطور قد يفتح فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة المصرية داخل أسوار برشلونة.

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

