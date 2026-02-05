قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو الغيط: السودان يشهد واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بعدد من الدول العربية يمثل أحد أخطر التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن ما تشهده بعض الدول من أزمات إنسانية غير مسبوقة لا يعكس بؤس الحاضر فحسب، بل ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (117) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة كمال رزيق، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأوضح أبو الغيط، أن السودان يشهد واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية، حيث انقطع نحو 12 مليون طفل عن التعليم لمدة ثلاثة أعوام متتالية، في أطول فترة حرمان تعليمي يشهدها العالم المعاصر، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يعني تدميرًا ممنهجًا لمستقبل أجيال كاملة.

كما تطرق إلى الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في خيام لا توفر أدنى مقومات الحياة الآدمية، وسط نقص حاد في الخدمات الصحية والمعيشية، وفي ظل احتلال يواصل استهداف المدنيين وتدمير البنية المجتمعية، رغم وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى سقوط نحو 500 قتيل منذ أكتوبر الماضي، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضاف الأمين العام أن الأزمات الإنسانية الممتدة في اليمن والصومال لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على حياة الملايين، مؤكدًا أن هذه القضايا مدرجة على أجندات المجالس الوزارية العربية المختصة لبحث سبل الدعم الممكنة.

وشدد أبو الغيط على أن التعامل مع هذه الأوضاع الإنسانية المؤلمة، والتخفيف من آثارها على الشعوب، يجب أن يكون أولوية مطلقة للعمل الاجتماعي والتنموي العربي، وأن ينعكس بوضوح في سياسات التخطيط ووضع البرامج ومتابعة تنفيذها.

أحمد أبو الغيط الجامعة العربية جامعة الدول العربية السودان قطاع غزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

سامسونج Galaxy S26 Ultra

سامسونج Galaxy S26 Ultra يضيف ميزتين ثوريتين لشاشته.. تعرف عليهما

ام جى

مواصفات أحدث سيارة رياضية لـ MG العالمية

سيارات مستعملة في مصر بـ 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة في مصر بـ 400 ألف جنيه

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد