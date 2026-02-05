قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنظمات الأهلية الفلسطينية: نثمن ونقدر الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم
مقتل 22 شخصا بينهم 4 كوادر طبية جراء استهداف مستشفى الكويك العسكري بالسودان
30 صورة ترصد إنتهاء إستعدادات المدارس لعودة الدراسة وبدء الترم الثاني السبت
دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حجب روبلوكس في مصر
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يوجه بإزالة 48 حالة لأبنية مخالفة وتعديات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة  ضمن المرحلة الأولى من الموجه 28، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

توجيهات محافظ الغربية 


وأجرى المحافظ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة ، من إزالة 48 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

تحرك تنفيذي عاجل 


وفي هذا السياق، دعا محافظ الغربية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الانخراط في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات، مشددا على أن الجميع شركاء في حماية مقدرات الوطن والحفاظ على ثرواته الطبيعية.

اخبار محافظة الغربية تعديات إزالة مخالفات البناء ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

أكرم توفيق

صراع الكبار على أرض الثمامة.. العربي يواجه الشمال وأكرم توفيق في قلب الحدث

خالد الغندور

أتمني من الجميع الدعاء.. الغندور ينعي زوجه لاعب الأهلي السابق

أشرف حكيمي

أشرف حكيمي خارج كلاسيكو فرنسا بين باريس ومارسيليا بقرار الانضباط

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد