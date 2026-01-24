رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

يتقدم الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير، والذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، معرباً عن أسمى آيات التقدير والاعتزاز للقيادة السياسية ولمؤسسات الدولة الوطنية التي صانت مقدرات الوطن وحفظت أمنه واستقراره في أدق المراحل التاريخية.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

وأكد الدكتور محمد حسين أن هذه المناسبة الوطنية تمثل يوماً خالداً في ذاكرة المصريين، حيث تجسد ذكراها قيمة النضال الوطني والتطلع نحو مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن مصر تمكنت بفضل حكمة قيادتها ووعي شعبها من عبور التحديات الكبرى، والانطلاق بخطى ثابتة نحو تشييد "الجمهورية الجديدة" التي تقوم على أسس التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

كما وجه رئيس جامعة طنطا تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة البواسل في عيدهم، مؤكداً أن ملحمة الإسماعيلية ستظل شاهدا يلهم الأجيال في التضحية والفداء، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية في إرساء دعائم الأمن والأمان، وحماية الجبهة الداخلية بكل كفاءة واقتدار، جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الأوفياء، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية تاريخاً من الفخر والكرامة.