مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
رئيسة القومي للطفولة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
وزير خارجية إيطاليا: ترامب يستحق نوبل للسلام إذا أبرم اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
استثمارات بالمليارات.. أحمد موسى: 15 شركة عالمية تصنع الهواتف المحمولة في مصر
محافظات

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الغربية أحمد علي

يتقدم الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير، والذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، معرباً عن أسمى آيات التقدير والاعتزاز للقيادة السياسية ولمؤسسات الدولة الوطنية التي صانت مقدرات الوطن وحفظت أمنه واستقراره في أدق المراحل التاريخية.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

وأكد الدكتور محمد حسين أن هذه المناسبة الوطنية تمثل يوماً خالداً في ذاكرة المصريين، حيث تجسد ذكراها قيمة النضال الوطني والتطلع نحو مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن مصر تمكنت بفضل حكمة قيادتها ووعي شعبها من عبور التحديات الكبرى، والانطلاق بخطى ثابتة نحو تشييد "الجمهورية الجديدة" التي تقوم على أسس التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

كما وجه رئيس جامعة طنطا تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة البواسل في عيدهم، مؤكداً أن ملحمة الإسماعيلية ستظل شاهدا يلهم الأجيال في التضحية والفداء، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية في إرساء دعائم الأمن والأمان، وحماية الجبهة الداخلية بكل كفاءة واقتدار، جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الأوفياء، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية تاريخاً من الفخر والكرامة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تهنئة عيد الشرطة الرئيس السيسي

