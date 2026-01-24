رئيس طنطا : صيانة وإصلاح نحو 30 كشافًا وتركيب 11 جديدة

نفذت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة ، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك خلال 24ساعة.

توجيهات محافظ الغربية



وأشرف على الحملة خالد العرفى رئيس مركز ومدينة طنطا، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 30 كشافًا وتركيب 11 كشافا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

رفع كفاءة الخدمات



وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.