قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من دراما رمضان إلى ساحات المحاكم| قانون الأحوال الشخصية يحسم أزمة رؤية الأبناء بعد الطلاق.. خبير نفسي يكشف التأثير الخفي لانفصال الوالدين على نفسية الأطفال
دعاء قيام الليل .. من أفضل أوقات الاستجابة فاغتنمها بهذه الكلمات
تحذير من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة
البحرين تضبط خلية تجسس مرتبطة بإيران وتستهدف مواقع حيوية.. تفاصيل
ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة
وفاة بحار وإنقاذ 38 آخرين.. هجوم تخريبي يستهدف ناقلتي نفط بالعراق
من كورونا لأوكرانيا لإيران.. أبو العينين بملتقى الجبهة: نعيش أزمات مستوردة من الخارج كل سنتين
الضاحية الجنوبية في قبضة الموت.. 634 قتيلا في غارات إسرائيلية على بيروت
في مرحلة الحسم.. الأهلي يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز
رقص بملابس خارجة.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حريف.. ناقد رياضي يشيد بـ أيمن الشريعي بعد مباراة إنبي والزمالك

ايمن الشريعي
ايمن الشريعي
باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط بـ رئيس نادي انبي "أيمن الشريعي" بعد مباراة إنبي والزمالك .

إنبي والزمالك

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعد فوز انبي على الزمالك.. أيمن الشريعي رئيس نادي "حريف" لأن تصريحه كان لرفع الضغط عن لاعبيه وجهازه الفني وقد كان".


وكان قد خسر فريق الزمالك أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وإنبي في جدول ترتيب الدوري المصري

تجمد رصيد الزمالك بتلك النتيجة عند 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الأهلي الثالث، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 30 نقطة في المركز السابع؛ ليضمن التواجد في مجموعة التتويج بالدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي

خاض الزمالك أمام إنبي 45 مباراة في جميع البطولات حقق فيها الفارس الأبيض الفوز في 23 مباراة، فيما فاز فريق إنبي في 10 مواجهات وانتهت 12 مباراة بالتعادل.

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ايمن الشريعي أحمد عبد الباسط الاهلي الزمالك انبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

سُخف لا يليق.. رد حاسم لشيخ الأزهر ضد التضييق على غير المسلمين في مأكلهم بنهار رمضان

الطالب الحسين حسام

بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسين حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر

"النابغة" الطالب الأزهري الكفيف يؤم المصلين بالجامع الأزهر

بتوجيهات الإمام الأكبر.. "النابغة" الطالب الأزهري الكفيف يؤم المصلين بالجامع الأزهر

بالصور

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

بعد إعلان زواجها من محمد الشناوي.. 10 صور لـ رنا أحمد

رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي

سعر هيونداي كوبيه 2005 المستعملة

هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏

سنحول المحنة إلى منحة.. أبو العينين يضع خريطة استراتيجية لتوطين الصناعات وتحويل تداعيات الحرب لفرص اقتصادية

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد