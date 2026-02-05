أول مباراة يشارك خلالها زيزو مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لملاقاة شبيبة القبائل الجزائري ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة يوم السبت 7 من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خدمات أحمد سيد زيزو في العديد من المباريات على المستوي المحلي والقاري عقب تعرضه للإصابة في مباراة البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما فى بطولة الدوري الممتاز.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، أجرى أشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح جاب الله أنه بعد التنسيق مع الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، تم منج اللاعب راحة سلبية لمدة 3 أيام، لتنفيذ الإجراءات الطبية المتبعة، يبدأ بعدها برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي.



ويعود زيزو للمشاركة مع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مطلع شهر مارس القادم.

ومن المقرر أن يشارك زيزو بعد تقديم الجهاز الطبي للنادي الاهلي تقريرا بمدي جاهزيته الفنية في مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها خلال شهر مارس القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.