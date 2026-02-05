زيلينسكي: أتوقع إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا وأمريكا في المستقبل القريب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، قال إن الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية الأوكرانية الأمريكية الروسية في أبوظبي ستعقد قريبا.



وأوضح أنه يتوقع إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا وأمريكا في المستقبل القريب.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحٍ لقناة فرانس 2 التلفزيونية الفرنسية، أن الحصيلة الرسمية لقتلى حرب بلاده مع روسيا تبلغ 55 ألف قتيل.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن هذه الحصيلة تشمل جنوداً محترفين ومجندين، لكنه أكد وجود عدد كبير من الجنود الذين لا يزالون في عداد المفقودين.

من جانب آخر، قال ثلاثة دبلوماسيين اليوم الأربعاء إن سفراء الاتحاد الأوروبي يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 90 مليار يورو لتمويل دفاع أوكرانيا بفضل مسودة اتفاق تشير إلى مشاركة دول ثالثة في صفقات الأسلحة.

ومن المقرر أن يجتمع السفراء الأوروبيون بعد ظهر اليوم الأربعاء لإنهاء المحادثات بعد أسبوع من المفاوضات العثرة.