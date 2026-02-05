دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر

بدأت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التوافد على مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى الجزائر لمواجهة فريق شبيبة القبائل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويترأس البعثة في الجزائر، النائب محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي بالقاهرة ظهر اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الجزائر.

وتقام مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل يوم السبت القادم في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد حسين آيت أحمد في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.