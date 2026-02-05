الأهلي لم يستغل الفرص.. مفاجأة لجماهير الأحمر بخصوص الدوري

أكد الناقد الرياضي طارق رمضان، أن الدوري يشهد منافسة قوية خلال هذا الموسم، موضحًا أن الفارق بين كل فريق وأخر نقطة أو اثنين، وأن هزيمة بيراميدز من سموحة أمس جعل سموحة يعزز مكانته بالجدول.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال تصريحات عبر القناة الأولى، أن فرق بيراميدز يمتلك نجوما كبار، وفريق قوي، وتلقى هدفا في الدقيقة 4 من المباراة، وفي نهاية المباراة حقق هدف الفوز.

ولفت إلى أن المدير الفني لـ بيراميدز لم يتوقع الأداء الذي ظهر به فريق سموحة، وأن فريق سموحة كان في حاجة للفوز بعد تعديل الجهاز الفني.

وأشار إلى أن أداء بيراميدز في الدوري مختلف عن الأداء في البطولة الأفريقية، وأن بيراميدز الآن في المركز الثاني، بعد سيراميكا، وأن هناك تساوي في النقاط بين الأهلي والزمالك.

وأوضح أن المنافسة الحقيقية بالدوري ستكون في الدور الثاني، لكن الآن جميع الفرق لديها القدرة في حصد البطولة، وأن أي خسارة في المرحلة الثانية ستبعد الأندية عن حصد المركز الأول.

النادي الأهلي

وتحدث عن النادي الأهلي، وقال إن الأهلي يفقد بعض النقاط السهلة، وبعض الهدايا التي تقدم له من الأندية الأخرى لا يستغلها.