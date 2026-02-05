موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهو شبيبة القبائل الجزائري في اطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علي ملعب الفريق الجزائري

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ويواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري السبت المقبل الموافق 7 فبراير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس

يحتل الأهلي قمة المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 نقاط بينما يأتي فريق يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي الجيش الملكي في المركز الثالث بينما يحل فريق شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين