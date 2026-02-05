في عيد ميلاده الـ 34 ... كل ما تريد معرفته عن نيمار

يحتفل اليوم البرازيلي الشهير نيمار دا سيلفا بعيد ميلاده الـ34 حيث يعد من اشهر لاعبي العالم

وتُقدر ثروة نيمار بـ 450 مليون دولار

وبدا نيمار مسيرته الرياضية في نادي سانتوس البرازيلي عام 2009 حيث برع في تقديم أداء مميز ثم في عام 2013، انتقل إلى برشلونة الإسباني، حيث كان احد الاضلع الرئيسية للثلاثي الهجومي الأسطوري مع ميسي و سواريز.

ومع برشلونة حقق نيمار العديد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا في 2015.

في 2017، شهدت مسيرة نيمار تحولًا ضخمًا حين انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وتمكن نيمار من تقديم أداء متميز مع باريس سان جيرمان، وحقق العديد من البطولات المحلية، وأدى دورًا كبيرًا في وصول الفريق إلى نهائي دوري الأبطال في 2020.

وفي 2022، وقع نيمار عقدًا مع فريق الهلال السعودي يقضي بتقديم راتب سنوي قدره 160 مليون دولا بالإضافة إلى ذلك، يمتلك نيمار عقود رعاية ضخمة مع عدة شركات عالمية.

وقد فاز مع منتخب بلاده بـ كأس القارات 2013.