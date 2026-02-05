منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية

علق بلال صبري منتج مسلسل روح OFF، على قرار نقابة المهن التمثيلية بإيقاف العمل ومنع عرضه في موسم رمضان 2026، على خلفية الجدل المثار حول مشاركة البلوجر أم جاسر، والتي اعتبرتها النقابة مخالفة للوائح المنظمة للعمل الفني.

أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية

وأضاف صبري في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أم جاسر لم تشارك في تصوير أي مشاهد داخل المسلسل، مشددًا على التزامه الكامل بقواعد النقابة، ومشيرًا إلى أنه يرى امتلاكها موهبة تمثيلية، متسائلًا عن أسباب رفض مشاركة البلوجرز في الأعمال الدرامية حال الالتزام بالإجراءات القانونية.

وأضاف منتج العمل، أن الحكم على أي مشاركة فنية يجب أن يكون قائمًا على الموهبة وليس الخلفية المهنية، مع تأكيده احترامه الكامل لدور النقابات الفنية والجهات المنظمة للمهنة.

نقيب المهن التمثيلية

في المقابل، كشف نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، أن صُنّاع المسلسل تواصلوا مع النقابة وعقدوا اجتماعًا مشتركًا مع نقيب السينمائيين مسعد فودة، مؤكدًا أنه لا يمانع استئناف التصوير بعد إزالة المخالفة، رغم تمسك النقابة بقرار الإيقاف الرسمي ومنع عرض المسلسل في رمضان 2026.