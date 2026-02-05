بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للإطمئنان على إنتظام سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات التنموية والخدمية وإزالة أي معوقات لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وفي هذا الإطار ، تابع اللواء أ.ح محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة مشتول السوق أعمال تركيب بلاط الانترلوك ورفع غرف الصرف بمتفرعات ترعة الزورة بمدينة مشتول السوق بإعتماد مالي قدره ٤ مليون و٣٠٠ ألف جنيه وبإجمالي مسطح ٨ الآف و ٥٠٠ متر وبنسبة تنفيذ وصلت ٨٨٪ ضمن أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وذلك في إطار خطة المركز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمواطنين.