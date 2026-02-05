قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

زيادة الإيجار القديم لـ4000 جنيه في هذه الحالة.. اعرف هتدفع كام بعد انتهاء مدة الحصر؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
عبد العزيز جمال

دخل ملف الإيجار القديم مرحلة الحسم، مع انتهاء العمل الرسمي للجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية اليوم الخميس، وهو ما يفتح الباب أمام بدء تطبيق الزيادة القانونية الجديدة في القيمة الإيجارية، وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم، بعد أشهر من الترقب والانتظار من ملايين الملاك والمستأجرين.

الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخط

انتهاء عمل لجان الحصر وبدء العد التنازلي للتطبيق

وبانتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، تبدأ الزيادة الرسمية المنصوص عليها في القانون حيز التنفيذ، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد قررت مد فترة عمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهي المرحلة الأخيرة قبل التطبيق الفعلي للقيم الإيجارية الجديدة خلال عام 2026.

لماذا مُدد عمل اللجان 3 أشهر إضافية؟

جاء قرار مد عمل لجان الحصر في إطار إتاحة فرصة أوسع لإنهاء أعمال التصنيف بدقة، وضمان شمول جميع المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية وتقسيم المناطق السكنية بصورة عادلة تستند إلى معايير واضحة ومعلنة.

تصنيف المناطق السكنية وفق القانون

وبحسب قانون الإيجار القديم، تُصنف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وذلك وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، وحالة البنية التحتية، والقرب من محاور النقل الرئيسية، والكثافة السكانية، وطبيعة النشاط السكني أو التجاري في المنطقة.

قيمة الزيادة الجديدة حسب فئة المنطقة

حدد القانون قيمة الزيادة الإيجارية بناءً على تصنيف كل منطقة، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا،وقد تصل إلى 4000 جنيه إذا كان الإيجار الحالي قبل الزيادة 200 جنيه.

وفي المناطق المتوسطة، تُطبق زيادة تعادل 10 أضعاف الأجرة القديمة، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 400 جنيه شهريًا.

أما المناطق الاقتصادية، فتُحدد الزيادة عند 5 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وذلك في إطار مراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة.

جدل حول تعديل قانون الإيجار القديم

زيادة سنوية تدريجية خلال الفترة الانتقالية

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ اعتبارًا من السنة الثانية للتطبيق، وتمتد هذه الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر.

موعد تحصيل الزيادة القانونية رسميًا

وبحسب النص القانوني، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يتم التطبيق الفعلي للزيادة اعتبارًا من بداية الشهر التالي مباشرة، وهو ما يمنح المواطنين مهلة زمنية قصيرة للاطلاع على القرارات النهائية والاستعداد للتنفيذ دون مفاجآت.

يوم 5 فبراير نقطة التحول

ويترقب ملايين المواطنين موعد 5 فبراير، الذي يمثل نهاية فترة عمل لجان الحصر رسميًا، بعد قرار الحكومة بمد عملها ثلاثة أشهر إضافية، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وهو ما يترتب عليه بدء التطبيق الفعلي للزيادات.

تنظيم ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم بصورة تدريجية ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتهدف إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية الحالية وأسعار السوق العقاري.

وتهدف الحكومة من خلال هذا المسار إلى إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة في سوق الإيجارات، والتي ترتب عليها تشوهات كبيرة في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على قدر من العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار السكني.

لجان الحصر واختصاصاتها القانونية

ونصت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر وتصنيف بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون إلى الفئات الثلاث، استنادًا إلى معايير موضوعية تشمل الموقع والخدمات والبنية التحتية والنشاط السائد بالمنطقة.

تقسيط فروق الإيجار لبعض المناطق

وبحسب القانون، سيتم سداد فروق الإيجار للمناطق المتوسطة والمتميزة على أقساط، بدءًا من شهر سبتمبر الماضي، وذلك لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الزيادات.

الإيجار القديم الزيادة الجديدة لوحدات الإيجار القديم تصنيف المناطق السكنية لجان الحصر نص قانون الايجار القديم الجديد 2025 ما هي نسبة زيادة الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية بخصوص الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

تطور جديد ينتظر سكان الإيجار القديم خلال أيام.. ماذا سيحدث؟

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟.. الإعلام الإسباني يتحدث

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟ الإعلام الإسباني يتحدث

حمزة عبدالكريم

بعد انتقاله التاريخي.. ما موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

بالصور

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
نينا مغربي
نينا مغربي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد