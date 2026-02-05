لؤي ميلاد يستعد لبطولة أفريقيا للكيك بوكسينج 2026

يستعد لاعب الكيك بوكسينج التونسي لؤي ميلاد، لبطولة أفريقيا 2026، وذلك من خلال معسكرات تدريبية مكثفة تشمل تحسين اللياقة، لقاءات ودية دولية، وضبط الوزن، بهدف تعزيز الثقة قبل المواجهات الرسمية.

ويسعى لؤي ميلاد إلى استعادة كامل التركيز على وقفة الاستعداد المتوازنة، حركية القدمين، وتكتيكات الهجوم والدفاع، لضمان أعلى مستوى من الجاهزية على الحلبة.

ومن المقرر ان يخوض لؤي ميلاد عدة مواجهات ودية مع ملاكمين أوروبيين أو دوليين لرفع الكفاءة التكتيكية، وذلك لرفع التدريب الفني والبدني، و التركيز على توجيه الضربات، حركية القدمين، وتحسين الدفاع، مع ضبط الوزن ليتناسب مع فئة الوزن المستهدفة في البطولة.

يذكر أن لؤي ميلاد من مواليد نوفمبر 1997 في مدينة القيروان، مختص في الكيك بوكسينج الكاي وان و الموياي تاي، ونال المركز الثالث في بطولة العالم للهواة سنة 2014 /2015 .

وحصل "لؤي" على عدة ألقاب من بطولة تونس للملاكمة، وهو حاليا بطل أفريقيا "اسكا" للمحترفين ثلاثة مرات في الكاي وان و مرة واحدة في الموياي تاي .

تجدر الاشارة إلى انه تم تكريمه سابقاً من جانب وزارة زير الشباب والرياضة والتربية البدنية في حكومة الحبيب الصيد، و كرم أيضاً من قبل وزيرة الشباب والرياضة والتربية البدنية سنية بالشيخ.