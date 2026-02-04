3 آلاف فرد يشاركون في الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة

تستضيف إمارة الفجيرة بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، في مجمع زايد الرياضي.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للبطولة رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان خروج البطولة بأفضل صورة تنظيمية وفنية، بما ينسجم مع السمعة العالمية المرموقة التي تحظى بها هذه الجولة الدولية، التي تستضيفها دولة الإمارات.

وأكد الدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، المنسق العام للبطولة، أن نسخة الفجيرة المرتقبة مرشّحة لتحقيق عدة أرقام قياسية، سواء على مستوى المشاركة، أو الحضور الجماهيري، أو المستوى الفني للمنافسات.

وقال البادي: «من المتوقع مشاركة أكثر من 3000 فرد من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أكبر وأقوى نُسخ الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، كما يشارك في تنظيم الحدث ما يقارب 450 شخصاً من فرق العمل، إلى جانب 250 متطوعاً من الجنسين، في صورة تعكس روح العمل الجماعي التي اعتدنا عليها في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى».

وأشار إلى أن البطولة تُعد محطة رئيسية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للكاراتيه، وتهدف إلى صقل مهارات اللاعبين الشباب وتأهيلهم للمنافسات القارية والعالمية، إضافة إلى دورها المهم في التصنيف العالمي للفئات العمرية.