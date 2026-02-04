عايز تفتح صفحة جديدة مع ربنا ويغفر لك ذنوبك؟ .. نصائح من أمين الفتوى

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين، قائلاً: «أنا صمت وأقمت ليلة النصف من شعبان، هل ربنا هيغفر لي ذنوبي؟ ولو عاوز أفتح صفحة جديدة خالص في حياتي أعمل إيه؟».

وأكد أن هذا المعنى ثابت في حديث النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- الذي رواه الإمام الطبراني، وصححه ابن حبان، عن سيدنا معاذ بن جبل- رضي الله عنه-، وفيه أن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان إلى خلقه، فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن قيام هذه الليلة بالذكر والدعاء والاستغفار؛ سبب لمغفرة الذنوب والآثام بإذن الله، مستشهدًا بقوله- تعالى-: «إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك»، مشيرًا إلى أن من يبحث عن المغفرة والتوبة الصادقة فليبشر برحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة وقابل للتوبة.

وتابع الشيخ محمد كمال، أن بداية الصفحة الجديدة في حياة الإنسان تكون بالتوبة الصادقة، مؤكدًا أن التوبة ليست مجرد نية أو كلمات تُقال، بل هي إقلاع حقيقي عن الذنب وعدم العودة إليه.

وأشار إلى أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- كان يُجدد التوبة باستمرار، موضحًا أن الوقوع في الذنب ثم الرجوع إلى الله بالندم والبكاء والاستغفار يجعل الله يقبل التوبة، مستدلًا بقول الله- تعالى-: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا».

وبيّن أمين الفتوى، معنى التوبة الصادقة، كما ضرب لها سيدنا عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- مثالًا؛ حين قال: إنها تكون «كما لا يعود اللبن إلى الضرع»، أي أن التائب لا يعود إلى الذنب مرة أخرى.

وأكد أن الإقلاع عن المعصية، هو أول خطوة للدخول في دائرة الرحمة الإلهية، وأن كثرة العودة للذنب مع غياب الإقلاع الحقيقي؛ تعني عدم فهم معنى التوبة الصادقة.

وأشار الشيخ محمد كمال، إلى أن الأمر الثاني بعد التوبة، هو “الاستمرار على الطاعة”، محذرًا من الاكتفاء بالعبادة في ليلة واحدة ثم الانقطاع بعدها.

كما أكد أهمية وجود وِرد يومي من الصلاة وقراءة القرآن والاستغفار والذكر والصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، مستشهدًا بحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل».

وأوضح أن الدعاء هو الركن الثالث في تثبيت التوبة، أن يداوم على الدعاء، وخاصة «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»، ليكون بإذن الله قد بدأ صفحة جديدة، ومهّد قلبه لدخول شهر رمضان بما فيه من مغفرة ورحمة.