حكم تأخير الصلاة انتظارًا لأدائها في جماعة ؟ .. دار الإفتاء توضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقول السائل: ما حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة؟

وأجابت دار الإفتاء موضحة أن انتظار الجماعة أو حضور عدد أكبر من المصلين لإقامة الصلاة أولى وأفضل من أداء الصلاة في أول وقتها بشكل منفرد، مستدلة بما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس.

وأوضحت الإفتاء أن هذا الحديث الشريف يدل بوضوح على أن تأخير الصلاة لأجل أدائها مع الجماعة أفضل من المبادرة بها في أول الوقت منفردًا، بل إن التأخير لانتظار من تكثر بهم الجماعة يُعد من الأمور المستحبة شرعًا، لما في صلاة الجماعة من فضل عظيم ومقصد شرعي واضح.



هل تقضى الأيام البيض لمن فاتته؟

قالت دار الإفتاء المصرية أن من لم يتمكن من صيام يوم أو أكثر من الأيام البيض، أو فاتته الأيام الثلاثة كاملة، يجوز له أن يصوم بدلًا منها أي ثلاثة أيام أخرى من الشهر الهجري.

وأوضحت أن هذا الصيام يُعد من باب التطوع المطلق، ولا يُنسب إلى الأيام البيض من حيث التسمية، وإن كان يحقق أجر صيام ثلاثة أيام.

وأكدت الدار أن صيام الأيام البيض من السنن المستحبة وليس من الفرائض، وبالتالي لا يأثم المسلم بتركها، إلا أن المحافظة عليها أمر محمود لما تحمله من ثواب عظيم وفضل كبير.

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن صيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الحث عليها في عدد من الأحاديث النبوية الصحيحة.

وحول صيام يوم واحد فقط من هذه الأيام، أشار عثمان إلى أن الأكمل والأفضل هو صيام الأيام الثلاثة مجتمعة، مستشهدًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكر فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، والوتر قبل النوم.