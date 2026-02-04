قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تأخير الصلاة انتظارًا لأدائها في جماعة ؟ .. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقول السائل: ما حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة؟

وأجابت دار الإفتاء موضحة أن انتظار الجماعة أو حضور عدد أكبر من المصلين لإقامة الصلاة أولى وأفضل من أداء الصلاة في أول وقتها بشكل منفرد، مستدلة بما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس.

وأوضحت الإفتاء أن هذا الحديث الشريف يدل بوضوح على أن تأخير الصلاة لأجل أدائها مع الجماعة أفضل من المبادرة بها في أول الوقت منفردًا، بل إن التأخير لانتظار من تكثر بهم الجماعة يُعد من الأمور المستحبة شرعًا، لما في صلاة الجماعة من فضل عظيم ومقصد شرعي واضح.


هل تقضى الأيام البيض لمن فاتته؟

قالت دار الإفتاء المصرية أن من لم يتمكن من صيام يوم أو أكثر من الأيام البيض، أو فاتته الأيام الثلاثة كاملة، يجوز له أن يصوم بدلًا منها أي ثلاثة أيام أخرى من الشهر الهجري.

 وأوضحت أن هذا الصيام يُعد من باب التطوع المطلق، ولا يُنسب إلى الأيام البيض من حيث التسمية، وإن كان يحقق أجر صيام ثلاثة أيام. 

وأكدت الدار أن صيام الأيام البيض من السنن المستحبة وليس من الفرائض، وبالتالي لا يأثم المسلم بتركها، إلا أن المحافظة عليها أمر محمود لما تحمله من ثواب عظيم وفضل كبير.

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن صيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الحث عليها في عدد من الأحاديث النبوية الصحيحة.

وحول صيام يوم واحد فقط من هذه الأيام، أشار عثمان إلى أن الأكمل والأفضل هو صيام الأيام الثلاثة مجتمعة، مستشهدًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكر فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، والوتر قبل النوم.

حكم تأخير الصلاة دار الإفتاء صلاة الجماعة أول الوقت هل تقضى الأيام البيض لمن فاتته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

غانا

تباطؤ التضخم في غانا إلى أدنى مستوى منذ 2021

أرشيفية

وثيقة تعريف شاملة.. السعودية تصدر جواز سفر للإبل

الأردن

الأردن يستضيف اجتماعات أممية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن

بالصور

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

الكتان
الكتان
الكتان

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد