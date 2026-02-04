قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب

عبد الرحمن محمد

قالت دار الإفتاء المصرية أن من لم يتمكن من صيام يوم أو أكثر من الأيام البيض، أو فاتته الأيام الثلاثة كاملة، يجوز له أن يصوم بدلًا منها أي ثلاثة أيام أخرى من الشهر الهجري.

 وأوضحت أن هذا الصيام يُعد من باب التطوع المطلق، ولا يُنسب إلى الأيام البيض من حيث التسمية، وإن كان يحقق أجر صيام ثلاثة أيام. 

وأكدت الدار أن صيام الأيام البيض من السنن المستحبة وليس من الفرائض، وبالتالي لا يأثم المسلم بتركها، إلا أن المحافظة عليها أمر محمود لما تحمله من ثواب عظيم وفضل كبير.

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن صيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الحث عليها في عدد من الأحاديث النبوية الصحيحة.

وحول صيام يوم واحد فقط من هذه الأيام، أشار عثمان إلى أن الأكمل والأفضل هو صيام الأيام الثلاثة مجتمعة، مستشهدًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكر فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، والوتر قبل النوم.

وأضاف أن من تعذر عليه الالتزام بالأيام البيض تحديدًا، فله أن يصوم أي ثلاثة أيام يختارها من الشهر، مستدلًا بقول أبي هريرة رضي الله عنه: «لا أبالي من أي أيام الشهر صمت»، وهو ما يدل على سعة الأمر وجواز التعويض.

كما أوضح أن صيام هذه الأيام لا يشترط فيه التتابع، إذ يجوز صيامها متفرقة أو متتالية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أحيانًا على فترات متباعدة خلال الشهر.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن صيام الأيام البيض من أبواب الخير التي يُستحب للمسلم اغتنامها، لما فيها من اتباع للسنة ونيل للأجر، مع التأكيد على أنها عبادة تطوعية لا حرج في تركها عند العجز أو النسيان.

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
طريقة عمل بان كيك التفاح
الضمور البقعي
