هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب

قالت دار الإفتاء المصرية أن من لم يتمكن من صيام يوم أو أكثر من الأيام البيض، أو فاتته الأيام الثلاثة كاملة، يجوز له أن يصوم بدلًا منها أي ثلاثة أيام أخرى من الشهر الهجري.

وأوضحت أن هذا الصيام يُعد من باب التطوع المطلق، ولا يُنسب إلى الأيام البيض من حيث التسمية، وإن كان يحقق أجر صيام ثلاثة أيام.

وأكدت الدار أن صيام الأيام البيض من السنن المستحبة وليس من الفرائض، وبالتالي لا يأثم المسلم بتركها، إلا أن المحافظة عليها أمر محمود لما تحمله من ثواب عظيم وفضل كبير.

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن صيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الحث عليها في عدد من الأحاديث النبوية الصحيحة.

وحول صيام يوم واحد فقط من هذه الأيام، أشار عثمان إلى أن الأكمل والأفضل هو صيام الأيام الثلاثة مجتمعة، مستشهدًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكر فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، والوتر قبل النوم.

وأضاف أن من تعذر عليه الالتزام بالأيام البيض تحديدًا، فله أن يصوم أي ثلاثة أيام يختارها من الشهر، مستدلًا بقول أبي هريرة رضي الله عنه: «لا أبالي من أي أيام الشهر صمت»، وهو ما يدل على سعة الأمر وجواز التعويض.

كما أوضح أن صيام هذه الأيام لا يشترط فيه التتابع، إذ يجوز صيامها متفرقة أو متتالية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أحيانًا على فترات متباعدة خلال الشهر.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن صيام الأيام البيض من أبواب الخير التي يُستحب للمسلم اغتنامها، لما فيها من اتباع للسنة ونيل للأجر، مع التأكيد على أنها عبادة تطوعية لا حرج في تركها عند العجز أو النسيان.