صفقات الأهلي تحت النار بعد تعادل البنك الأهلي.. ونجوم الكرة يطرحون علامات الاستفهام.. ماذا قالوا ؟
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
توك شو

احذروا ساعات الليل.. الأرصاد تحذر من تقلبات حالة الطقس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في الوقت الذي تتقلب فيه الأحوال الجوية في مختلف مناطق البلاد، تواصل هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

 وعلى الرغم من الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، فإن الأجواء ستظل باردة خلال ساعات الليل، مما يستدعي الانتباه وعدم التراخي في التعامل مع هذه التغيرات.

 وتؤكد الهيئة أن الطقس لا يزال شتويًا، ويشهد تغيرات سريعة بين الارتفاع والانخفاض، يصاحبها أحيانًا نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تمر حاليًا بمرحلة انتقالية تشهد تذبذبًا واضحًا في درجات الحرارة، حيث ترتفع الحرارة نهارًا ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع ظهور بعض الأتربة العالقة في الجو.

مقارنة الطقس في مصر بدول العالم

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن حالة الطقس في مصر تُعد أفضل نسبيًا مقارنة بعدد من دول العالم، مشيرة إلى أن بعض دول المغرب العربي تشهد عواصف قوية وانخفاضًا حادًا في درجات الحرارة يصل إلى سالب 15 درجة مئوية، وهو ما يؤكد أن الأجواء في مصر لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

انخفاض طفيف في الحرارة وبرودة أشد ليلًا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن طقس اليوم الثلاثاء يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، على أن تزداد برودة الأجواء خلال الليالي القادمة، خاصة اعتبارًا من ليلة الأربعاء والخميس، وهو ما يستدعي الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلًا.

تراجع الأتربة وتحسن الأجواء تدريجيًا

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى أن حدة الأتربة والرمال المثارة ستقل بشكل ملحوظ خلال اليوم الثلاثاء، على أن تختفي تمامًا بحلول يوم الأربعاء، بينما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى يوم الخميس، ليميل الطقس إلى الدفء النسبي خلال ساعات النهار.

نصيحة الأرصاد للمواطنين

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها بنصيحة واضحة للمواطنين، بضرورة عدم تخفيف الملابس، خاصة في فترات الليل، مؤكدة أن الطقس لا يزال شتويًا، وأن التسرع في ارتداء الملابس الخفيفة قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد، خصوصًا مع الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

الطقس حالة الطقس الطقس اليوم

