سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص
صفقات الأهلي تحت النار بعد تعادل البنك الأهلي.. ونجوم الكرة يطرحون علامات الاستفهام.. ماذا قالوا ؟
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
أخبار العالم

استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة

محمد على

أعلنت وكالة الدفاع المدني في غزة أن غارات جوية إسرائيلية اليوم، الأربعاء، أسفرت عن استشهاد عشرة أشخاص في القطاع الفلسطيني، بينهم أربعة أطفال، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه شنّ الغارة بعد أن أصاب إطلاق نار استهدف قواته ضابطًا بجروح.

وأوضحت الوكالة، التي تعمل كقوة إنقاذ، أن الشهداء سقطوا في سلسلة من الغارات والقصف المدفعي، بينما أصيب 31 آخرون على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ "ضربات دقيقة" بعد أن "فتح مسلحون النار على القوات"، ما أسفر عن إصابة ضابط بجروح خطيرة، مضيفًا أنه يعتبر الحادث انتهاكًا لوقف إطلاق النار في غزة.

لدفاع المدني غزة غارات جوية غارات جوية إسرائيلية الأربعاء القطاع الفلسطيني

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
طريقة عمل بان كيك التفاح
الضمور البقعي
