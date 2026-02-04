استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة

أعلنت وكالة الدفاع المدني في غزة أن غارات جوية إسرائيلية اليوم، الأربعاء، أسفرت عن استشهاد عشرة أشخاص في القطاع الفلسطيني، بينهم أربعة أطفال، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه شنّ الغارة بعد أن أصاب إطلاق نار استهدف قواته ضابطًا بجروح.

وأوضحت الوكالة، التي تعمل كقوة إنقاذ، أن الشهداء سقطوا في سلسلة من الغارات والقصف المدفعي، بينما أصيب 31 آخرون على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ "ضربات دقيقة" بعد أن "فتح مسلحون النار على القوات"، ما أسفر عن إصابة ضابط بجروح خطيرة، مضيفًا أنه يعتبر الحادث انتهاكًا لوقف إطلاق النار في غزة.