تراجع أسعار النفط لليوم الثاني مع آمال تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

تراجعت أسعار النفط ، مواصلةً الهبوط لليوم الثاني على التوالي، مع تقييم المتعاملين لاحتمالات تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت شكّل فيه ارتفاع الدولار عامل ضغط إضافي على الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً، أو ما يعادل 0.5%، إلى 65.96 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتاً، أو 0.5%، إلى 61.81 دولار للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكانت أسعار النفط قد هوت بأكثر من 4% امس الاثنين، بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إن إيران «تجري محادثات جادة» مع واشنطن، في إشارة إلى احتمال تراجع حدة التوتر مع الدولة العضو في منظمة أوبك.

ومن المتوقع أن تستأنف إيران والولايات المتحدة المحادثات النووية يوم الجمعة المقبلة في تركيا، بحسب ما أفاد مسؤولون من الجانبين، في حين حذّر ترامب من أن «أموراً سيئة» قد تحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، في ظل توجه قطع بحرية أمريكية كبيرة نحو إيران.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في منشور على منصة «إكس» أمس الثلاثاء إن المضي في محادثات مع الولايات المتحدة يجب أن يكون بهدف تأمين المصالح الوطنية الإيرانية، شريطة تجنب «التهديدات والتوقعات غير المعقولة».

وقال محللون اقتصاديون إن «التحركات السعرية العنيفة التي شهدها النفط خلال الأسابيع الأربعة الماضية كانت مدفوعة بعامل علاوة المخاطر الجيوسياسية، المرتبط بالسياسة الخارجية التوسعية للإدارة الأمريكية الحالية، ولا سيما سياسة التهديدات المتقطعة تجاه إيران».

وزاد من الضغوط على الأسعار استقرار مؤشر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار من جانب المشترين الأجانب.

وعلى صعيد التجارة، كشف ترامب أمس الأول الاثنين عن اتفاق مع الهند يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية إلى 18% من 50%، مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

وأضاف محللون أن «الولايات المتحدة والهند اتفقتا خلال الليل على صفقة تجارية… وإذا تم تنفيذ ذلك فعلاً، فسيؤدي إلى زيادة كمية النفط الروسي العائم في البحار».

وكان ترامب قد أعلن عن الاتفاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيراً إلى أن الهند وافقت على شراء النفط من الولايات المتحدة وربما من فنزويلا.

وقال بعض المحللين إنهم يتوقعون استمرار التقلبات الحادة في الأسعار خلال الشهر الجاري.