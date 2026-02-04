قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال
«خمسة وعشرين».. أغنية جديدة لــ«لِلّا فضة» تحمل حنين الماضي وبدايات مختلفة | فيديو
رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور
وزارة النقل تستعرض أحدث أعمال المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا| صور
حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان.. الأزهر يوضح رأي الشرع
نقل المُحادثات «الأمريكية - الإيرانية» من تركيا إلى سلطنة عمان
خبير سياسي: حكومة الشرع وقسد لا يمتلكان توافقًا كاملًا رغم الحديث عن تشكيل ألوية وعمليات دمج|فيديو
أحمد سعد يتحدّث عن بدايات ابنته: حفظ واستيعاب «أشرقت» في عمر مُبكر أدهشني | فيديو
حسن مصطفى ينتقد اختيارات «توروب»: رحيل عمر كمال خطأ .. والأهلي بلا هوية فنية
عماد الدين حسين: إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار
«شبانة»: جون إدوارد لم يتنازل عن نسبته من صفقات الزمالك
عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«سنتينا خليقة» بوجهين دراميين في رمضان 2026 بين «فرصة أخيرة» و«وننسى اللي كان»

سنتينا خليقة
سنتينا خليقة
أوركيد سامي

تخوض الفنانة سنتينا خليقة سباق دراما رمضان 2026 بظهور مميز من خلال عملين دراميين مختلفين تمامًا في الشكل والمضمون، لتقدم وجهين فنيين متباينين يؤكدان تنوع اختياراتها وقدرتها على التنقل بين الأنماط الدرامية المعقدة.
تشارك سنتينا في مسلسل «فرصة أخيرة»، الذي تدور أحداثه حول قاضٍ يجسد دوره النجم الكبير محمود حميدة، يتعرض لموقف مصيري في حياته، يكون أحد أطرافه رجل أعمال شهير يلعب دوره طارق لطفي، لتبدأ بعدها سلسلة من الصراعات التي تقلب موازين الأحداث رأسًا على عقب، في إطار تشويقي إنساني مليء بالمفاجآت.
المسلسل من قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة، ويشارك في بطولته إلى جانب محمود حميدة وطارق لطفي كل من ندى موسى، محمود البزاوي، وعلي الطيب.
وفي عمل مختلف تمامًا، تظهر سنتينا ضمن أحداث مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي يناقش كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، ويطرح تساؤلات عميقة حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل البقاء في القمة.
المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، ويشارك فيه نخبة من النجوم منهم شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.
ويُنتظر أن يشكل ظهور سنتينا خليقة في العملين إضافة قوية لموسم رمضان 2026، خاصة مع تنوع الشخصيات التي تقدمها بين دراما الصراع القضائي والدراما النفسية الإنسانية.

سنتينا خليقة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيحة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

محمود حجازي

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| دواء رخيص لمرضى السكري يحمي من العمى.. نوع من الصوصات الشهير يُنقص الوزن ويقي من أمراض القلب

كيكة التمر

طريقة عمل كيكة التمر بمذاق صحي

مخلل الفلفل الحار

في أقل من أسبوع .. طريقة عمل مخلل الفلفل لرمضان

بالصور

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

الحموضة المُتكرّرة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير .. احترس

تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء

خبراء يكشفون أهميتها.. الحقيقة الكاملة عن فوائد «أوميجا 3»

لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟

فيديو

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد