«سنتينا خليقة» بوجهين دراميين في رمضان 2026 بين «فرصة أخيرة» و«وننسى اللي كان»

تخوض الفنانة سنتينا خليقة سباق دراما رمضان 2026 بظهور مميز من خلال عملين دراميين مختلفين تمامًا في الشكل والمضمون، لتقدم وجهين فنيين متباينين يؤكدان تنوع اختياراتها وقدرتها على التنقل بين الأنماط الدرامية المعقدة.

تشارك سنتينا في مسلسل «فرصة أخيرة»، الذي تدور أحداثه حول قاضٍ يجسد دوره النجم الكبير محمود حميدة، يتعرض لموقف مصيري في حياته، يكون أحد أطرافه رجل أعمال شهير يلعب دوره طارق لطفي، لتبدأ بعدها سلسلة من الصراعات التي تقلب موازين الأحداث رأسًا على عقب، في إطار تشويقي إنساني مليء بالمفاجآت.

المسلسل من قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة، ويشارك في بطولته إلى جانب محمود حميدة وطارق لطفي كل من ندى موسى، محمود البزاوي، وعلي الطيب.

وفي عمل مختلف تمامًا، تظهر سنتينا ضمن أحداث مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي يناقش كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، ويطرح تساؤلات عميقة حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل البقاء في القمة.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، ويشارك فيه نخبة من النجوم منهم شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويُنتظر أن يشكل ظهور سنتينا خليقة في العملين إضافة قوية لموسم رمضان 2026، خاصة مع تنوع الشخصيات التي تقدمها بين دراما الصراع القضائي والدراما النفسية الإنسانية.