نقل المُحادثات «الأمريكية - الإيرانية» من تركيا إلى سلطنة عمان

أفاد مصدر عربي مطلع، أن الولايات المتحدة وافقت على نقل المحادثات مع إيران إلى سلطنة عمان، بعدما كان مقررا أن تجري في تركيا.

وأوضح المصدر العربي لموقع "أكسيوس" الأمريكي أنه من المتوقع أن تجري محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة في سلطنة عمان.

وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته، إن إدارة ترامب وافقت على الطلب الإيراني بنقل المحادثات من تركيا ومع ذلك، لا تزال المناقشات جارية بشأن ما إذا كانت الدول العربية والإسلامية في المنطقة ستنضم إلى المحادثات في عُمان.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، أن المحادثات بين واشنطن وطهران، ستجري الأسبوع الجاري رغم التغييرات التي طلبتها طهران بشأن مكان انعقادها وصيغتها.

وأوضحت ليفيت للصحفيين في البيت الأبيض: "تحدثت للتو مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وهذه المحادثات، حتى الآن، لا تزال مقررة"، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حريص دائما على إعطاء الأولوية للدبلوماسية، لكن من الواضح أن الأمر يتطلب طرفين. أنت بحاجة إلى شريك راغب لتحقيق الدبلوماسية، وهذا ما يعتزم المبعوث الخاص ويتكوف استكشافه ومناقشته".