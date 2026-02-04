رمضان 2026 .. تفاصيل برنامج ياسمين الخطيب الجديد «ورا الشمس»

أعلنت قناة الشمس عن عرض برنامج جديد للإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب بعنوان ورا الشمس، وذلك ضمن خريطة برامجها لشهر رمضان 2026، حيث كشفت القناة عن البوستر الرسمي للبرنامج استعدادًا لطرحه قريبًا.



ويُعد ورا الشمس برنامج حواري يعتمد على المواجهة الصريحة وكشف ما هو غير معلن، حيث تستضيف ياسمين الخطيب نخبة من نجوم الفن والسياسة، في لقاءات تتسم بالجُرأة والعمق، وتتناول محطات مؤثرة في حياة الضيوف، إلى جانب مناقشة قضايا شائكة وآراء مُثيرة للجدل.

وظهرت ياسمين الخطيب على بوستر البرنامج بإطلالة أنيقة وجريئة تعكس طبيعة المحتوى، في تصميم بصري لافت يحمل هوية قناة الشمس، ما زاد من حالة الترقب لدى الجمهور لمُتابعة البرنامج خلال الموسم الرمضاني.



ومن المُنتظر أن يُحقق ورا الشمس، حضورًا قويًا على خريطة البرامج الرمضانية، خاصة في ظل أسلوب ياسمين الخطيب المعروف بالوضوح وعدم المُجاملة، وهو ما يَعِدُ بحلقات مليئة بالتصريحات الخاصة والكشف عن كواليس جديدة لأول مرة.