موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية اليوم في الدوري المصري
صدمة بالبيت الأبيض .. ترامب يتهرّب من أسئلة حسّاسة بشأن ملف إبستين والناجيات
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رمضان 2026 .. تفاصيل برنامج ياسمين الخطيب الجديد «ورا الشمس»

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
أحمد البهى

أعلنت قناة الشمس عن عرض برنامج جديد للإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب بعنوان ورا الشمس، وذلك ضمن خريطة برامجها لشهر رمضان 2026، حيث كشفت القناة عن البوستر الرسمي للبرنامج استعدادًا لطرحه قريبًا.


ويُعد ورا الشمس برنامج حواري يعتمد على المواجهة الصريحة وكشف ما هو غير معلن، حيث تستضيف ياسمين الخطيب نخبة من نجوم الفن والسياسة، في لقاءات تتسم بالجُرأة والعمق، وتتناول محطات مؤثرة في حياة الضيوف، إلى جانب مناقشة قضايا شائكة وآراء مُثيرة للجدل.

وظهرت ياسمين الخطيب على بوستر البرنامج بإطلالة أنيقة وجريئة تعكس طبيعة المحتوى، في تصميم بصري لافت يحمل هوية قناة الشمس، ما زاد من حالة الترقب لدى الجمهور لمُتابعة البرنامج خلال الموسم الرمضاني.


ومن المُنتظر أن يُحقق ورا الشمس، حضورًا قويًا على خريطة البرامج الرمضانية، خاصة في ظل أسلوب ياسمين الخطيب المعروف بالوضوح وعدم المُجاملة، وهو ما يَعِدُ بحلقات مليئة بالتصريحات الخاصة والكشف عن كواليس جديدة لأول مرة.

ياسمين الخطيب ورا الشمس رمضان 2026

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

الزهور

نادي الزهور يشارك مع الهلال الأحمر في تجهيز كراتين قوافل الإغاثة لغزة

أحمد عبد القادر

تفاصيل عقد أحمد عبد القادر مع الكرمة العراقي

ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والبنك

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

