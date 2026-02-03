قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يختتم جولته المفاجئة ببسيون بتفقد الموقف ويتحاور مع المواطنين | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في ختام جولة ميدانية مفاجئة استمرت قرابة ثلاث ساعات متواصلة داخل مركز ومدينة بسيون، تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية موقف بسيون العمومي لمتابعة حركة النقل الداخلي والاطمئنان على انتظام خطوط السير والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان تقديم خدمة نقل منتظمة وآمنة تليق بالمواطن وتخفف من أعبائه اليومية.

توجيهات محافظ الغربية 

 وحرص المحافظ على التواجد داخل الموقف وسط المواطنين، حيث استمع بشكل مباشر إلى شكاواهم وملاحظاتهم موجهاً الأجهزة المعنية بفحص كل شكوى على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة ميدانياً دون تأجيل.

ردع مخالفين 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الجولات المفاجئة تستهدف الوقوف على الواقع الحقيقي للخدمات المقدمة للمواطنين بعيداً عن التقارير المكتبية، مشدداً على أن ملف النقل الجماعي يمثل أولوية لا تقبل التهاون لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، قائلاً: «حق المواطن في خدمة محترمة ومنتظمة والالتزام بالتعريفة وخطوط السير واجب على الجميع دون استثناء، وأي مخالفة سيتم التعامل معها بحسم كامل حفاظاً على استقرار المنظومة وراحة الركاب». كما وجه المحافظ مسؤولي المواقف والمرور والأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني المستمر داخل المواقف، والمتابعة اللحظية لحركة السيارات، والتدخل السريع لإزالة أي معوقات قد تعطل مصالح المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين 

وخلال جولته، تفقد محافظ الغربية عدداً من شوارع مركز ومدينة بسيون لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات، وتوقف للحديث مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات اليومية، مؤكداً أن تحسين المظهر الحضاري للمدينة جزء لا يتجزأ من جودة الحياة التي تستهدفها المحافظة. كما تابع المحافظ اصطفاف ١٠ تروسيكلات صغيرة مجهزة بمعدات كنس وجمع مخلفات، يعمل عليها عمال النظافة بالزي الموحد، حيث يتم من خلالها جمع المخلفات من الشوارع أولاً بأول ونقلها إلى السيارات الكبيرة المخصصة للرفع النهائي، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق سيولة مرورية وانتظام بالشوارع.

حل مشكلات المواطنين 

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن التواجد الميداني والاستماع المباشر للناس هو الطريق الحقيقي لتطوير الخدمات وحل المشكلات من جذورها، موجهاً رسالة واضحة بأن الجولات المفاجئة ستتواصل بكافة المراكز والمدن لضبط الأداء، ورفع كفاءة المرافق الخدمية، وتحقيق أعلى مستوى من رضا المواطنين، وترسيخ الانضباط كنهج عمل دائم داخل المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحسبن خدمات المواطنين شوارع بسيون رفع كفاءة الخدمات تحسين خدمات

