إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه بالتعدي على فتاة داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة وكفالة 50 الف جنيه .





تفاصيل القضية

ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال جمع الأدلة والفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من ملابسات الواقعة، بعد استماع النيابة لأقوال المجني عليها والمتهم، ومواجهته بما ورد بمحضر البلاغ.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على الفنان محمود حجازي، عقب تلقي بلاغ من فتاة اتهمته بالتعدي عليها، وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة المختص، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.





وتواصل النيابة فحص كافة المستندات والتحريات الفنية في انتظار نتائج إدارة الاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال الإجراءات القانونية