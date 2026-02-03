قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب في قنا
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة

محمود حجازي
محمود حجازي
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه بالتعدي على فتاة داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة وكفالة 50 الف جنيه .


 

تفاصيل القضية 

ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال جمع الأدلة والفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من ملابسات الواقعة، بعد استماع النيابة لأقوال المجني عليها والمتهم، ومواجهته بما ورد بمحضر البلاغ.


 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على الفنان محمود حجازي، عقب تلقي بلاغ من فتاة اتهمته بالتعدي عليها، وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة المختص، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.


 

وتواصل النيابة فحص كافة المستندات والتحريات الفنية في انتظار نتائج إدارة الاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال الإجراءات القانونية

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

