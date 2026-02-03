قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
حوادث

القبض على موظف عقر كلبه عاملا بدمياط

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدام الكلب الخاص به بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/الجارى تبلغ لقسم شرطة أول دمياط بأنه حال سير قائد سيارة (موظف"مصاب بخدوش بالوجه والرأس" – مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) والكلب الخاص به "غير مرخص" ، قام الكلب المشار إليه بالدلوف من نافذة السيارة والهجوم على (عامل– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) وعقره محدثاً إصابته "بجروح متفرقة"، وبسؤال المصاب أيد ما سبق، وإتهم مالك الكلب بالتسبب فى إصابته المنوه عنها.

 أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته قرر بخروج الكلب عن السيطرة دون قصد منه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية الكلب دمياط

