القبض على موظف عقر كلبه عاملا بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدام الكلب الخاص به بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/الجارى تبلغ لقسم شرطة أول دمياط بأنه حال سير قائد سيارة (موظف"مصاب بخدوش بالوجه والرأس" – مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) والكلب الخاص به "غير مرخص" ، قام الكلب المشار إليه بالدلوف من نافذة السيارة والهجوم على (عامل– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) وعقره محدثاً إصابته "بجروح متفرقة"، وبسؤال المصاب أيد ما سبق، وإتهم مالك الكلب بالتسبب فى إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته قرر بخروج الكلب عن السيطرة دون قصد منه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





