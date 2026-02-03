قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

باقوى معالج وقوة شحن جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد .. إليك اهم مواصفاته

هواتف أوبو Find X9
هواتف أوبو Find X9
لمياء الياسين

أشارت تقارير عديدة مؤخرًا إلى احتمال تأجيل شركة MediaTek إطلاق معالج Dimensity 9500 Plus، وهو نسخة مُحسّنة من معالج Dimensity 9500. إلا أن تسريبًا جديدًا من المُسرّب Digital Chat Station يُشير إلى أن المعالج لم يُلغَ تمامًا، وقد يُستخدم في هاتف رائد من الجيل القادم يُطرح في النصف الثاني من العام. وقد رُبط هذا التطور بسلسلة هواتف Find X10 القادمة من شركة Oppo .

سلسلة هواتف أوبو فايند X10

يبدو أن شركة DCS قد كشفت عن شريحة جديدة لسلسلة هواتف Oppo Find X10
بحسب معلومات نشرها موقع Digital Chat Station، يجري حاليًا اختبار سلسلة هواتف رائدة قادمة تضم طرازات قياسية، وPro، وPro Max، بمعالجات MediaTek مختلفة في جميع إصداراتها. وكان المصدر قد أشار سابقًا إلى أن سلسلة Find X10 قد تشمل ثلاثة طرازات، هي Find X10، وFind X10 Pro، وFind X10 Pro Max. لذا، من المرجح أن يكون المصدر يتحدث عن عائلة X10 في التسريب الأخير.

هاتف Find X10

هاتف Find X10

يُقال إن هاتف Find X10 القياسي سيُختبر بمعالج Dimensity 9500 Plus ، الذي يُشاع أنه مصنّع بتقنية 3 نانومتر. في المقابل، من المتوقع أن ينتقل طرازا Pro و Pro Max إلى معالج Dimensity 9600 الأكثر تطورًا بتقنية 2 نانومتر . إذا صحّت هذه المعلومات، فإن هذا النهج سيُمكّن شركة أوبو من التمييز بوضوح بين مستويات الأداء ضمن نفس عائلة الهواتف الرائدة، بدلاً من الاعتماد فقط على ترقيات الكاميرا أو الشاشة.

تشير الشائعات الأولية إلى إمكانية الكشف عن سلسلة هواتف Find X10 في الصين خلال شهر أكتوبر تقريبًا. ومن المتوقع أيضًا أن تُصدر أوبو طراز Find X10 Ultra بعد بضعة أشهر، والذي قد يُزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro، مواصلةً بذلك نهج الشركة في تخصيص معالجات Snapdragon لأجهزتها فائقة الأداء.

ميزات هواتف  Find X9 Ultra

يبدو أن تركيز أوبو حاليًا منصبٌّ على إطلاق منتجاتها في وقتٍ مبكر. وتشير التقارير إلى أن هواتف Find X9 Ultra وFind X9s Pro وFind N6 القابلة للطي قد تُطرح في الصين خلال شهر مارس. وبينما يُتوقع أن يعمل هاتفا X9 Ultra وFind N6 بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، قد يعتمد هاتف Find X9s Pro على معالج Dimensity 9500. ومن المتوقع أن تتضح معالم خطة أوبو لإطلاق هواتفها الرائدة مع اقتراب موعد هذه الإطلاقات.

هواتف Oppo Find X10 شركة MediaTek هاتف رائ شركة Oppo هواتف Find X10 هواتف رائدة معالجات MediaTek

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

البحوث الإسلاميَّة يعلن نتيجة مسابقة إيفاد رمضان 1447هـ للوعَّاظ والقرَّاء

دار الإفتاء

التصرف الشرعي لمن أفطر في رمضان ولا يتذكر عدد الأيام.. دار الإفتاء توضح

وزير الأوقاف خلال المحاضرة

وزير الأوقاف للشباب: تعلقوا بالقمم وتحلوا بالطموح ولا تكتفوا بالقليل

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد