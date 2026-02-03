باقوى معالج وقوة شحن جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد .. إليك اهم مواصفاته

أشارت تقارير عديدة مؤخرًا إلى احتمال تأجيل شركة MediaTek إطلاق معالج Dimensity 9500 Plus، وهو نسخة مُحسّنة من معالج Dimensity 9500. إلا أن تسريبًا جديدًا من المُسرّب Digital Chat Station يُشير إلى أن المعالج لم يُلغَ تمامًا، وقد يُستخدم في هاتف رائد من الجيل القادم يُطرح في النصف الثاني من العام. وقد رُبط هذا التطور بسلسلة هواتف Find X10 القادمة من شركة Oppo .

سلسلة هواتف أوبو فايند X10

يبدو أن شركة DCS قد كشفت عن شريحة جديدة لسلسلة هواتف Oppo Find X10

بحسب معلومات نشرها موقع Digital Chat Station، يجري حاليًا اختبار سلسلة هواتف رائدة قادمة تضم طرازات قياسية، وPro، وPro Max، بمعالجات MediaTek مختلفة في جميع إصداراتها. وكان المصدر قد أشار سابقًا إلى أن سلسلة Find X10 قد تشمل ثلاثة طرازات، هي Find X10، وFind X10 Pro، وFind X10 Pro Max. لذا، من المرجح أن يكون المصدر يتحدث عن عائلة X10 في التسريب الأخير.

هاتف Find X10

هاتف Find X10

يُقال إن هاتف Find X10 القياسي سيُختبر بمعالج Dimensity 9500 Plus ، الذي يُشاع أنه مصنّع بتقنية 3 نانومتر. في المقابل، من المتوقع أن ينتقل طرازا Pro و Pro Max إلى معالج Dimensity 9600 الأكثر تطورًا بتقنية 2 نانومتر . إذا صحّت هذه المعلومات، فإن هذا النهج سيُمكّن شركة أوبو من التمييز بوضوح بين مستويات الأداء ضمن نفس عائلة الهواتف الرائدة، بدلاً من الاعتماد فقط على ترقيات الكاميرا أو الشاشة.



تشير الشائعات الأولية إلى إمكانية الكشف عن سلسلة هواتف Find X10 في الصين خلال شهر أكتوبر تقريبًا. ومن المتوقع أيضًا أن تُصدر أوبو طراز Find X10 Ultra بعد بضعة أشهر، والذي قد يُزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro، مواصلةً بذلك نهج الشركة في تخصيص معالجات Snapdragon لأجهزتها فائقة الأداء.

ميزات هواتف Find X9 Ultra

يبدو أن تركيز أوبو حاليًا منصبٌّ على إطلاق منتجاتها في وقتٍ مبكر. وتشير التقارير إلى أن هواتف Find X9 Ultra وFind X9s Pro وFind N6 القابلة للطي قد تُطرح في الصين خلال شهر مارس. وبينما يُتوقع أن يعمل هاتفا X9 Ultra وFind N6 بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، قد يعتمد هاتف Find X9s Pro على معالج Dimensity 9500. ومن المتوقع أن تتضح معالم خطة أوبو لإطلاق هواتفها الرائدة مع اقتراب موعد هذه الإطلاقات.