مواصفات فائقة وسعر مذهل.. ريدمي تطلق هاتف Redmi K90 Ultra | صور

لمياء الياسين

تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة ريدمي تُحضّر لهاتف رائد يركز على الأداء، ما قد يرفع معايير الهواتف الذكية المخصصة للألعاب بشكل ملحوظ. وتُشير التفاصيل الأولية إلى هاتف ريدمي K90 ألترا، مع التركيز على الأداء المستدام، وعمر البطارية الطويل، وشاشات العرض المُحسّنة، ما يُلمّح إلى تحوّل ملحوظ في استراتيجية ريدمي للهواتف الرائدة هذا العام.

تسريبات أهم تفاصيل هاتف Redmi K90 Ultra

بحسب معلومات نشرها موقع Digital Chat Station، من المتوقع أن يعمل هاتف Redmi K90 Ultra بمعالج Dimensity 9500. وقد سبق أن زُوّدت هواتف K-series Ultra بإصدارات "Plus" من معالجات Dimensity 9، مثل Dimensity 9400+ وDimensity 9300+ وDimensity 9200+. وتشير تقارير حديثة إلى أن شركة MediaTek لا تنوي إطلاق معالج Dimensity 9500+ هذه المرة، والذي كان من المتوقع أن يكون نسخة مُحسّنة من معالج Dimensity 9500 الحالي.

ما يُميّز هاتف Redmi K90 Ultra هو احتواؤه، بحسب التقارير، على مروحة تبريد داخلية . وهذا يجعله أول هاتف ذكي من مجموعة Xiaomi مزود بنظام تبريد نشط، يهدف إلى الحفاظ على أداء مستقر أثناء جلسات اللعب الطويلة. ومن المتوقع أن يسمح نظام التبريد للمعالج بالعمل بأقصى طاقته دون انخفاض في الأداء بسبب الحرارة.

ميزات  هاتف Redmi K90 Ultra

تشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi K90 Ultra سيأتي ببطارية سعتها 8500 مللي أمبير، مع استمرار الاختبارات الداخلية لرفع سعتها. كما يُقال إن دعم الشحن السريع يصل إلى 100 واط عبر الشحن السلكي، مع إمكانية التوافق مع معايير PPS عالية الطاقة.

من المتوقع أن تكون الشاشة لوحة مسطحة كبيرة بحجم 6.8 بوصة تقريبًا، بدقة 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز . ومع دعم المزيد من الألعاب لمعدلات تحديث أعلى، يُفترض أن يوفر هذا الجهاز تجربة لعب أكثر سلاسة. تشمل الميزات الأخرى المتوقعة إطارًا معدنيًا، ومستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ومقاومة كاملة للماء.

من المتوقع إطلاق هاتف Redmi K90 Ultra في مايو أو يونيو من هذا العام. كما يُتوقع أن تكشف الشركة أيضاً عن جهاز Redmi K Pad 2 ، وهو جهاز لوحي عالي الأداء، بالتزامن مع إطلاقه.

هاتف Redmi K90 Ultra شركة ريدمي هاتف رائد عمر البطارية شاشات العرض هاتف Redmi K90 هاتف ذكي

