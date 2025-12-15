مواصفات فائقة وسعر مذهل .. ريدمي تطلق اهاتف K90 Pro Max | صور

هل تبحث عن هاتف ذكي جديد بميزات استثنائية تجمع بين سعة بطارية فائقة وتصميم أنيق فيمكنك التفكير في هاتف Redmi K90 Ultra، الذي لم يُكشف عن اسمه بعد، والذي يأتي ببطارية بسعة 10000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي فائق السرعة، كل ذلك مع الحفاظ على سُمك هيكله أقل من 8.5 ملم.

لم يُفصح المُسرّب عن اسم العلامة التجارية، لكنّ العديد من الدلائل تُشير إلى هاتف Redmi K90 Ultra القادم. وألمح موقع Digital Chat Station إلى أن الجهاز سيكون جزءًا من سلسلة فرعية مُركّزة على الأداء، ومن المتوقع أن يستخدم معالج MediaTek Dimensity 9 الرائد.

مواصفات هاتف Redmi K90 Ultra



يمثل هذا تحسينًا ملحوظًا مقارنةً بهاتف Redmi K90 Pro Max ، الذي يأتي ببطارية سعتها 7560 مللي أمبير. وبينما أشارت تقارير سابقة إلى أن الطراز الجديد قد يحتوي على بطارية سعتها 8000 مللي أمبير، يبدو الآن أن شاومي قد تمكنت من توفير مساحة لبطارية أكبر سعتها 10000 مللي أمبير، دون المساس بتصميم الهاتف النحيف



ونفى المُسرّب التكهنات حول استخدام معالجات متوسطة المدى مثل سلسلة سنابدراجون 7 أو سلسلة دايمنسيتي 8000.

ميزات هاتف Redmi K90 Ultra

وحسب المواصفات المسربة سابقًا ، سيأتي الهاتف بشاشة مسطحة مطورة حديثًا، يُرجح أن يبلغ حجمها حوالي 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث LTPS يبلغ 165 هرتز. ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن إطارًا معدنيًا، ومستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ومقاومة متقدمة للماء والغبار.

قد لا تكون شاومي العلامة التجارية الوحيدة التي تسعى وراء توجه البطاريات الكبيرة. إذ تشير التقارير إلى أن ون بلس تخطط لتزويد سلسلة هواتفها متوسطة المدى "تيربو" ببطارية سعتها 9000 مللي أمبير، مما يدل على تحول أوسع في الصناعة نحو تصميمات تركز على عمر البطارية الطويل، مقترنة بشاشات ذات معدل تحديث عالٍ.