فتح عينيه ولكن فاقد الوعي.. تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الأمير.. خاص
وفاة 8 بينهم أسرة كاملة| تفاصيل وصور ضحايا حادثين مأساويين في الشرقية والجيزة.. والجاني “الغاز”
التحقيق مع حلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين.. اليوم
مباحثات موسعة بين وزيرة التخطيط ونظيرتها الألبانية خلال لقاء مشترك
مفاجأة.. نجل ممدوح عباس أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة بـ الزمالك
وزير الأوقاف اليمني في ندوة الإفتاء: فتاوى العنف والتكفير غذت الصراع وشرعنت الخراب
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات فائقة وسعر مذهل .. ريدمي تطلق اهاتف K90 Pro Max | صور

هاتف Redmi K90 Ultra
هاتف Redmi K90 Ultra
لمياء الياسين

هل تبحث عن هاتف ذكي جديد بميزات استثنائية تجمع بين سعة بطارية فائقة وتصميم أنيق فيمكنك  التفكير  في هاتف  Redmi K90 Ultra، الذي لم يُكشف عن اسمه بعد، والذي يأتي  ببطارية بسعة 10000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي فائق السرعة، كل ذلك مع الحفاظ على سُمك هيكله أقل من 8.5 ملم.

لم يُفصح المُسرّب عن اسم العلامة التجارية، لكنّ العديد من الدلائل تُشير إلى هاتف Redmi K90 Ultra القادم. وألمح موقع Digital Chat Station إلى أن الجهاز سيكون جزءًا من سلسلة فرعية مُركّزة على الأداء، ومن المتوقع أن يستخدم معالج MediaTek Dimensity 9 الرائد.

مواصفات هاتف Redmi K90 Ultra 
 

يمثل هذا تحسينًا ملحوظًا مقارنةً بهاتف Redmi K90 Pro Max ، الذي يأتي ببطارية سعتها 7560 مللي أمبير. وبينما أشارت تقارير سابقة إلى أن الطراز الجديد قد يحتوي على بطارية سعتها 8000 مللي أمبير، يبدو الآن أن شاومي قد تمكنت من توفير مساحة لبطارية أكبر سعتها 10000 مللي أمبير، دون المساس بتصميم الهاتف النحيف
 

ونفى المُسرّب التكهنات حول استخدام معالجات متوسطة المدى مثل سلسلة سنابدراجون 7 أو سلسلة دايمنسيتي 8000. 

ميزات  هاتف Redmi K90 Ultra 

وحسب المواصفات المسربة سابقًا ، سيأتي الهاتف بشاشة مسطحة مطورة حديثًا، يُرجح أن يبلغ حجمها حوالي 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث LTPS يبلغ 165 هرتز. ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن إطارًا معدنيًا، ومستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ومقاومة متقدمة للماء والغبار.

قد لا تكون شاومي العلامة التجارية الوحيدة التي تسعى وراء توجه البطاريات الكبيرة. إذ تشير التقارير إلى أن ون بلس تخطط لتزويد سلسلة هواتفها متوسطة المدى "تيربو" ببطارية سعتها 9000 مللي أمبير، مما يدل على تحول أوسع في الصناعة نحو تصميمات تركز على عمر البطارية الطويل، مقترنة بشاشات ذات معدل تحديث عالٍ.

هاتف ذكي هاتف Redmi K90 Ultra الشحن اللاسلكي العلامة التجارية هاتف Redmi K90 Pro Max

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

صورة أرشيفية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض مزيد من العقوبات على روسيا

بشير العدل

بشير العدل: تطوير التعليم يساهم فى علاج البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

السلع

تموين القاهرة: سوق جديد لليوم الواحد بالمرج يضم 40 مكانا لبيع السلع

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

