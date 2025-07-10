بشاشة 3.2K ..لينوفو تكشف عن جهازها اللوحي Xiaoxin GT Pro للألعاب

أشارت العديد من التسريبات حول موعد إطلاق جهاز Xiaoxin Pro GT القادم من شركة لينوفو و عن موعد طرح هذا الجهاز اللوحي المُخصَّص للألعاب من الجيل التالي في السوق. من المُقرَّر أن يتميز الجهاز اللوحي بعتادٍ من الطراز الأول مُصمَّم خصيصًا للاعبي الأجهزة المحمولة، لذا إليك موعد إطلاقه المُحتمل.

جهاز لينوفو Xiaoxin Pro GT اللوحي للألعاب

نشر مُسربٌ على موقع ويبو أنه من المُتوقع أن يكون تاريخ الإطلاق في 12 يوليو 2025 و من المُرجح أن تُعلن الشركة عن العديد من المنتجات الجديدة الآخرى أيضًا.

لم يكشف المُسرب عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالجهاز اللوحي، إلا أن العديد من التسريبات أشارت أنه سيأتي مزود بجهاز Xiaoxin Pro GT الجديد من لينوفو ومزود بشاشة LCD طويلة مقاس 11.1 بوصة بمعدل تحديث عالٍ ودقة 3.2K.

تصميم جهاز لينوفو Xiaoxin Pro GT

على الجانب الاخر يأتي الجهاز مُجهز بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث. ورغم أن هذا هو أحدث معالج رائد من كوالكوم، إلا أن المعالج لا يزال قويًا جدًا، وسيُتيح تجربة ألعاب عالية الرسوميات وتأتي جميع هذه المواصفات في هيكل فائق النحافة بسُمك 5.99 مم ووزن 458 جرامًا فقط.

يُعد هذا التصميم خفيف الوزن مثاليًا لعشاق الألعاب على الهواتف المحمولة.