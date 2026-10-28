الزمالك يرفع شعار التتويج بدوري الأبطال.. ورسالة قوية قبل مواجهة الإفريقي التونسي

أكد أحمد شوقي صلاح، ممثل نادي الزمالك في قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أن الفريق الأبيض يستهدف التتويج باللقب القاري، رغم قوة المجموعة التي تضم فرقًا تمتلك طموحات كبيرة في المنافسة على البطولة.

وقال أحمد شوقي صلاح، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، إن القرعة جاءت قوية، لكنه شدد على أن هدف الزمالك يظل واضحًا، وهو المنافسة على اللقب والتتويج بالبطولة، مؤكدًا أن كرة القدم تُحسم داخل الملعب، من خلال مواجهة 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا.

وأوضح ممثل الزمالك أن وجود فريقين من شمال إفريقيا، هما مولودية الجزائر والإفريقي التونسي، يزيد من صعوبة المنافسة، في ظل الطبيعة الخاصة للمواجهات بين أندية المنطقة والحضور الجماهيري الكبير الذي يصاحبها، لكنه شدد على ضرورة تركيز الفريق على نفسه وتحقيق أهدافه في دور المجموعات.

وأضاف أن الزمالك يسعى إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، مشيرًا إلى إمكانية الوصول إلى 18 نقطة، من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، معربًا عن أمله في أن يبدأ الفريق مشواره بنتيجة إيجابية أمام الإفريقي التونسي، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة.

وطالب ممثل الزمالك جماهير القلعة البيضاء بمواصلة دعم الفريق، مؤكدًا أن الجماهير اعتادت الوقوف خلف النادي في مختلف الظروف، ومعربًا عن أمله في أن تكون البداية قوية وأن ينجح الفريق في حصد النقاط الثلاث في أولى مبارياته بالبطولة.

وعن المجموعة التي وقع فيها الزمالك، وصفها بأنها الأقوى بين مجموعات البطولة، لكنه أشار إلى أن جميع الفرق تمتلك فرصًا وطموحات في المنافسة، وأن الحسم سيكون داخل الملعب.

وشدد أحمد شوقي صلاح على أن الزمالك يمتلك تاريخًا كبيرًا في القارة الإفريقية، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، معربًا عن أمله في أن ينجح الفريق في إضافة اللقب السادس إلى خزائنه، مع كامل الاحترام لجميع المنافسين.

وتطرق ممثل الزمالك إلى الظروف الصعبة التي مر بها الفريق خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن النادي اعتاد تجاوز الأزمات والعودة إلى المنافسة على البطولات، مستشهدًا بقدرته على تحقيق الألقاب رغم التحديات التي واجهته.

وأشار إلى أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري، كما سبق له الفوز بدوري أبطال إفريقيا 5 مرات، وحقق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2024، لافتًا إلى أن الفريق خسر النسخة السابقة من البطولة بركلات الترجيح.

واختتم أحمد شوقي صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي للزمالك هو التأهل إلى الأدوار الإقصائية والمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، بعيدًا عن أي ظروف أو تحديات، مشددًا على أهمية تكاتف الجماهير والإدارة وجميع عناصر النادي، باعتبارهم منظومة واحدة تسعى لتحقيق هدف مشترك، وهو التتويج بالبطولة القارية.