بدلاء الزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة اللاعبين البدلاء استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين الزمالك والمقاولون العرب، في إطار منافسات الدوري، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة في جدول الترتيب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا، مقابل خسارة واحدة.

في المقابل، يأتي المقاولون العرب في المركز السابع برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

بدلاء الزمالك أمام المقاولون العرب

وضمت قائمة بدلاء الزمالك للمباراة كلًا من:

محمد صبحي، ومحمد فرج، وأحمد خضري، ومصطفى الزناري، ويوسف وائل «فرنسي»، وأحمد ربيع، وأحمد الجفالي، ومحمد حمد، وحسام أشرف.

ويحتفظ الجهاز الفني للزمالك بعدد من الخيارات على مقاعد البدلاء، للاستعانة بهم وفقًا لمجريات اللقاء واحتياجات الفريق خلال المباراة.