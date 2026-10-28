رسالة مؤثرة من زوجة الجزيري عن الزمالك بعد قرعة دوري الأبطال: لن ننسى جميله

علقت هبة غريب زوجة اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، على وقوع الزمالك مع النادي الافريقي التونسي، في قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت زوجة الجزيري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "مش كل فريق نشجعوه نحبوه كان وقت اللي يعطينا فما فرق تخلي حياتنا أثر وفضل والوفاء ليها يبقي حتى بعد ما تتبدل الحكاية.

وتابعت: "الزمالك بالنسبة ليا مش مرحلة وعدت، الزمالك جزء من حكايتنا فريق عطانا برشا حب واحترام عرفنا بناس غالية، وكان عنده فضل علينا حتى من الناحية المادية وساهم برشا في خطوات باهية في حياتنا".

وختمت :"سيف خرج من الزمالك أما هذا ما يمحيش الجميل وما ينحيش من قلبي الامتنان لفريق كان جزء من نجاحاتنا وحكايتنا".

وأجريت قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، والتي أسفرت عن وقوع الزمالك مع الافريقي التونسي، وبترو أتليتكو الأنجولي ومولودية الجزائر.